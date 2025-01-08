Новий флагман: у Києві з'явився найбільший і найдорожчий кросовер Kia (фото)

Електромобіль Kia EV9 — п'ятиметровий сімейний кросовер із багатим оснащенням. В Україні пропонують 384-сильну версію моделі із запасом ходу понад 500 км.

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На українському ринку з’явився новий Kia EV9. Один із перших електрокросоверів сфотографували в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.a.s_ua в Instagram.

Kia EV9 в Україні продають у 384-сильній версії Фото: Topcars UA

Великий сімейний кросовер є новим флагманом південнокорейської марки. Ціна Kia EV9 в Україні стартує з 2 941 970 гривень.

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Електромобіль Kia EV9 сягає 5 м завдовжки та вирізняється рубаним дизайном у новому фірмовому стилі. Його салон розрахований на 6 місць, а об’єм багажника складає 333-2393 л. На передній панелі встановлено два дисплеї.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Новий Kia EV9 в Україні доступний в одній версії GT Line із повним приводом та двома моторами з сумарною віддачею 384 к. с. і 700 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Із батареєю на 99,8 кВт∙год запас ходу становить 505 км.

Кросовер в Україні пропонують у шестимісній версії Фото: Kia

Комплектація Kia EV9 GT Line включає двозонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, сканер відбитків пальців, камери кругового огляду (з моніторингом "сліпих" зон), систему напівавтономного руху, підігрів та вентиляцію сидінь, електроприводами керма, крісел двох рядів та дверей багажника. На фото в авто камери замість дзеркал заднього виду.

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