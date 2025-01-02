Майже Lamborghini: в Україні з'явився 640-сильний кросовер Audi за 5 мільйонів (фото)

Кросовер Audi RS Q8 Performance — дешевший побратим Lamborghini Urus. 640-сильний автомобіль здатен розігнатися до 305 км/год.

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На український ринок вийшов новий Audi RS Q8 у зарядженій версії Performance. Один із перших кросоверів помітили в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ціна Audi RS Q8 Performance в Україні стартує з 5,22 млн гривень. Це найпотужніший варіант моделі і доступніша альтернатива Lamborghini Urus.

Як відомо, кросовери Audi RS Q8 та Lamborghini Urus збудовані на одній платформі та оснащені 4,0-літровим V8 твін-турбо. У німецькій моделі він розвиває 640 к. с. та 850 Н∙м – не набагато менше, ніж в Urus.

Новий Audi RS Q8 Performance здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 305 км/год. Авто встановило новий рекорд кола на Нюрбургрингу серед кросоверів — 7 хв 36,698 с.

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Audi RS Q8 Performance оснащений повним приводом зі спортивним диференціалом, пневмопідвіскою, активними стабілізаторами і керованими задніми колесами. Крім того, він отримав карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Audi

Кросовер Audi RS Q8 Performance вирізняється агресивнішою передньою частиною, обвісом і 22-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла.

До речі, нещодавно в Київ привезли 630-сильний лімітований універсал Audi.

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