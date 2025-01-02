Почти Lamborghini: в Украине появился 640-сильный кроссовер Audi за 5 миллионов (фото)

Кроссовер Audi RS Q8 Performance — более дешевый собрат Lamborghini Urus. 640-сильный автомобиль способен разогнаться до 305 км/ч.

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На украинский рынок вышел новый Audi RS Q8 в заряженной версии Performance. Один из первых кроссоверов заметили в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цена Audi RS Q8 Performance в Украине стартует с 5,22 млн гривен. Это самый мощный вариант модели и более доступная альтернатива Lamborghini Urus.

Как известно, кроссоверы Audi RS Q8 и Lamborghini Urus построены на одной платформе и оснащены 4,0-литровым V8 твин-турбо. У немецкой модели он развивает 640 л.с. и 850 Н∙м — не намного меньше, чем у Urus.

Новый Audi RS Q8 Performance способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 305 км/ч. Авто установило новый рекорд круга на Нюрбургринге среди кроссоверов — 7 мин 36,698 с.

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Audi RS Q8 Performance оснащен полным приводом со спортивным дифференциалом, пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами. Кроме того, он получил карбоново-керамические тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Audi

Кроссовер Audi RS Q8 Performance отличается более агрессивной передней частью, обвесом и 22-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

Кстати, недавно в Киев привезли 630-сильный лимитированный универсал Audi.

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