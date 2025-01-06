В Киеве заметили недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 700 км (фото)
Электромобиль Zeekr 7X в топовой версии оснащен 646-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 3,8 с. Запас хода кроссовера составляет 705 км.
В Киеве сфотографировали новый Zeekr 7X. Электрический кроссовер недавно начали продавать в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.a.a.s_ua в Instagram.
Электрокроссовер завозят в Украину неофициально из Китая. Цена Zeekr 7X составляет от 33 до 45 тысяч долларов.
Электромобиль Zeekr 7X разработали при участии специалистов Volvo, ведь оба бренда входят в концерн Geely. 4,8-метровый кроссовер является конкурентом Tesla Model Y.
Новый Zeekr 7X отличается обтекаемым дизайном с узкими фарами и фонарями. В его салоне установлен цифровой щиток приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 616 л.
Электрокроссовер Zeekr 7X довольно богато оснащен — панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, электропривод, подогрев и вентиляция кресел, набор систем безопасности.Важно
Конкретно этот электромобиль Zeekr 7X оснащен 646-сильной полноприводной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.
Кроссовер оснащен батареей емкостью 100 кВт∙ч, а его запас хода составляет 705 км. В линейке есть модели, способные преодолеть до 780 км без подзарядки.
Кстати, недавно презентовали большой 850-сильный кроссовер от Geely на базе Volvo XC90.
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