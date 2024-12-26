В Украине появился новейший электрокроссовер Volkswagen с запасом хода более 600 км (фото)

Volkswagen ID.Unyx — недорогой электрический купе-кроссовер с запасом хода до 621 км. Модель предлагается в версиях мощностью 231 и 340 сил.

Related video

В Украину начали завозить новый Volkswagen ID.Unyx. Один из первых электрокроссоверов заметили в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Volkswagen ID.Unyx — 4,6-метровый купе-кроссовер, который изготавливают в Китае и именно оттуда привозят в Украину и продают по цене от 26 до 36 тыс. долларов. Он не является самостоятельной моделью, ведь в его основе лежит Cupra Tarvascan.

Именно этим объясняется нетипичный дизайн Volkswagen ID.Unyx с покатой крышей, рельефными боковинами и заостренной задней частью. Узкие фары соединены диодной полосой.

Важно

Stellantis показали недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода почти 1000 км (фото)

А вот салон Volkswagen ID.Unyx выглядит привычно: установлена узкая цифровая панель приборов и большой 15-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 540 л.

Электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx довольно богато оснащен — есть электропривод сидений, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, камера, набор систем безопасности.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Unyx построен на платформе МЕВ, как и модель ID.4. Он предлагается в 231-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной модификациях и комплектуется батареей емкостью 82 кВт∙ч.

Конкретно это авто — 231-сильное. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 160 км/ч, а запас хода составляет 621 км.

Кстати, в Украине появился новейший электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода до 780 км.

Также Фокус рассказывал о новом электрокроссовере Skoda Enyaq.