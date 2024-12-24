Stellantis показали недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода почти 1000 км (фото)

Кроссовер Leapmotor C10 REEV оснащен 215-сильным мотором и бензиновым генератором. Общий запас хода авто составляет 950 км.

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Электророссовер Leapmotor C10 получит новую модификацию REEV с увеличенным запасом хода. Ее презентация состоится в январе на автошоу в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Именно Stellantis продвигает модели Leapmotor на европейский рынок, ведь концерн является совладельцем китайского бренда и уже наладил выпуск отдельных моделей на своем заводе в польском городе Тихи. Базовая версия Leapmotor C10 стоит 36 тыс. евро.

Запас хода авто составляет 950 км Фото: Stellantis

Главное отличие Leapmotor C10 REEV от стандартной модели — его силовая установка. Кроссовер сохранил 215-сильный электромотор, однако его батарея меньше — емкостью 28,4 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме составляет 145 км, а быстрая зарядка на 50% занимает 18 минут.

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Кроме того, установлен 1,5-литровый бензиновый мотор-генератор, который вырабатывает электроэнергию. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 950 км, а расход топлива в комбинированном цикле — всего 0,4 л на 100 км.

Внешне и внутри кроссовер Leapmotor C10 REEV не отличается от электрической версии. 4,7-метровый семейный кроссовер отличается обтекаемым дизайном, а в его салоне установлены два дисплея на передней панели.

В салоне установлены два дисплея Фото: Stellantis

Базовый Leapmotor C10 REEV получил 18-дюймовые диски, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений, камеры кругового обзора, парктроник, акустику с 12 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Более дорогая версия добавляет 20-дюймовые колеса, 840-ваттную аудиосистему, электропривод двери багажника, подогрев и вентиляцию кресел.

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