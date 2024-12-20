В Украине появится новый Peugeot 3008: подробности и комплектации (фото)

Новый Peugeot 3008 кардинально изменился и стал стильным купе-кроссовером. Модель дебютирует в Украине в бензиновой и гибридной версиях.

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На украинский рынок выйдет новый Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер поступит в продажу в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Peugeot в Украине.

Новый Peugeot 3008 претерпел кардинальные изменения и стал купе-кроссовером со стремительным силуэтом. Его салон сохраняет компоновку i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенным щитком приборов, однако теперь информация выводится на изогнутый дисплей. Объем багажника составляет 520 л.

Новый Peugeot 3008 стал купе-кроссовером Фото: Peugeot

Кроссовер Peugeot 3008 дебютирует в Украине в двух модификациях. Бензиновый вариант получит 1,6-литровую 180-сильную турбочетверку и 6-ступенчатый автомат. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 с и развить 215 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,9 л/100 км.

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"Мягкий" гибрид Peugeot 3008 оснащен 1,2-литровым турбодвигателем на 136 л. с., 21-сильным электромотором и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Он расходует 5,4-5,6 л на 100 км.

Новый Peugeot 3008 предложат в двух вариантах комплектации. Базовый Allure получил 19-дюймовые диски, фары Full LED, двухзонный климат-контроль, камеру, круиз-контроль, набор систем безопасности.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: Peugeot

Вариант GT добавляет матричную оптику, отделку салона кожей и алькантарой, большой 21-дюймовый экран, камеры кругового обзора, массаж кресел, электроприводы сидений и дверей багажника.

Между прочим, в продажу в Украине поступает и обновленный кроссовер Opel Mokka.

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