В Україні з'явиться новий Peugeot 3008: подробиці та комплектації (фото)

Новий Peugeot 3008 кардинально змінився та став стильним купе-кросовером. Модель дебютує в Україні у бензиновій та гібридній версіях.

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На український ринок вийде новий Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер надійде в продаж у 2025 році. Про це повідомляється на сайті Peugeot в Україні.

Новий Peugeot 3008 зазнав кардинальних змін і став купе-кросовером зі стрімким силуетом. Його салон зберігає компонування i-Cockpit із компактним кермом та високо розташованим щитком приладів, проте тепер інформація виводиться на вигнутий дисплей. Об’єм багажника складає 520 л.

Новий Peugeot 3008 став купе-кросовером Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 3008 дебютує в Україні у двох модифікаціях. Бензиновий варіант отримає 1,6-літрову 180-сильну турбочетвірку та 6-ступінчастий автомат. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 215 км/год, а середня витрата пального складає 7,9 л/100 км.

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"М’який" гібрид Peugeot 3008 оснащений 1,2-літровим турбодвигуном на 136 к. с., 21-сильним електромотором та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Він витрачає 5,4-5,6 л на 100 км.

Новий Peugeot 3008 запропонують у двох варіантах комплектації. Базовий Allure отримав 19-дюймові диски, фари Full LED, двозонний клімат-контроль, камеру, круїз-контроль, набір систем безпеки.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: Peugeot

Варіант GT додає матричну оптику, оздоблення салону шкірою та алькантарою, великий 21-дюймовий екран, камери кругового огляду, масаж крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника.

Між іншим, у продаж в Україні надходить і оновлений кросовер Opel Mokka.

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