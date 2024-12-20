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В Україні з'явиться новий Peugeot 3008: подробиці та комплектації (фото)

Peugeot 3008, новий Peugeot 3008, кросовер Peugeot
Фото: Peugeot | Новий Peugeot 3008 зазнав суттєвих змін

Новий Peugeot 3008 кардинально змінився та став стильним купе-кросовером. Модель дебютує в Україні у бензиновій та гібридній версіях.

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На український ринок вийде новий Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер надійде в продаж у 2025 році. Про це повідомляється на сайті Peugeot в Україні.

Новий Peugeot 3008 зазнав кардинальних змін і став купе-кросовером зі стрімким силуетом. Його салон зберігає компонування i-Cockpit із компактним кермом та високо розташованим щитком приладів, проте тепер інформація виводиться на вигнутий дисплей. Об’єм багажника складає 520 л.

Peugeot 3008, новий Peugeot 3008, кросовер Peugeot Fullscreen
Новий Peugeot 3008 став купе-кросовером
Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 3008 дебютує в Україні у двох модифікаціях. Бензиновий варіант отримає 1,6-літрову 180-сильну турбочетвірку та 6-ступінчастий автомат. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 215 км/год, а середня витрата пального складає 7,9 л/100 км.

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"М’який" гібрид Peugeot 3008 оснащений 1,2-літровим турбодвигуном на 136 к. с., 21-сильним електромотором та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Він витрачає 5,4-5,6 л на 100 км.

Новий Peugeot 3008 запропонують у двох варіантах комплектації. Базовий Allure отримав 19-дюймові диски, фари Full LED, двозонний клімат-контроль, камеру, круїз-контроль, набір систем безпеки.

салон Peugeot 3008, новий Peugeot 3008, кросовер Peugeot Fullscreen
У салоні встановлено вигнутий дисплей
Фото: Peugeot

Варіант GT додає матричну оптику, оздоблення салону шкірою та алькантарою, великий 21-дюймовий екран, камери кругового огляду, масаж крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника.

Між іншим, у продаж в Україні надходить і оновлений кросовер Opel Mokka.

Також Фокус розповідав про новий рамний пікап Peugeot.