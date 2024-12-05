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Появится в Украине: Peugeot представили доступный пикап с тяговитым дизелем (фото)

Peugeot Landtrek, новый Peugeot Landtrek, Peugeot Landtrek 2025, пикап Peugeot
Фото: Peugeot | Peugeot Landtrek стал выразительнее на вид

Пикап Peugeot Landtrek стал выразительнее снаружи и современнее внутри. Модель получила новый 200-сильный турбодизель и доступна с автоматической КПП.

Презентован новый Peugeot Landtrek 2025. Недорогой рамный пикап прошел модернизацию и в 2025 году появится на украинском рынке. Об авто рассказали на официальном сайте французского автопроизводителя.

Дизайн Peugeot Landtrek стал более выразительным. Пикап получил новую решетку радиатора, измененный передний бампер и фары с ходовыми огнями в форме "когтей льва". Сзади установили диодные фонари с 3D-эффектом.

Peugeot Landtrek, новый Peugeot Landtrek, Peugeot Landtrek 2025, пикап Peugeot Fullscreen
Сзади установили новые фонари
Фото: Peugeot

Грузоподъемность авто не изменилась: в четырехдверной версии с грузовой платформой длиной 1,63 м она составляет 1000 кг.

Салон Peugeot Landtrek 2025 осовременили. На щитке приборов установили 7-дюймовый дисплей, а на центральной панели — большой 10-дюймовый тачскрин. Новая мультимедийная система дополнена беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

салон Peugeot Landtrek, новый Peugeot Landtrek, Peugeot Landtrek 2025, пикап Peugeot Fullscreen
Пикап получил большой тачскрин
Фото: Peugeot

В салоне предусмотрено немало отделений для мелких вещей общим объемом 27 л, а спинку задних сидений можно сложить. Базовая версия получила, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системы автоматического торможения и мониторинга "слепых зон". Среди опций есть камеры кругового обзора.

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Важные изменения произошли под капотом Peugeot Landtrek 2025. Пикап получил новый 2,2-литровый турбодизель Multijet на 200 л.с. и 450 Н∙м, который позволяет буксировать трехтонный прицеп. Отныне дизельная версия доступна не только с 6-ступенчатой механической КПП, но и с 8-ступенчатым автоматом.

Peugeot Landtrek 2025, новый Peugeot Landtrek, Peugeot Landtrek 2025, пикап Peugeot Fullscreen
Пикап оснастили новым 200-сильным турбодизелем
Фото: Peugeot

Кроме того, установлена новая система постоянного полного привода. Пикап сохраняет понижающую передачу, а на задней оси установлен дифференциал с электронной системой имитации блокировки.

Также есть набор режимов для разных дорожных условий. В зависимости от версии, клиренс Peugeot Landtrek составляет 214-235 мм, угол въезда — 29-30°, а съезда — 26-27°. Пикап способен форсировать броды глубиной до 600 мм.

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