Раскрыты подробности и характеристики нового Hyundai Palisade 2025 (фото)

Кроссовер Hyundai Palisade 2025 стал больше и брутальнее на вид. Модель выходит на рынок в бензиновой и гибридной версиях мощностью до 334 л. с.

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Новый Hyundai Palisade второго поколения поступает в продажу. Большой кроссовер уже с января будет доступен на родине, в Южной Корее, поэтому на официальном сайте опубликовали подробности и характеристики новой модели.

Кроссовер Hyundai Palisade 2025 на южнокорейском рынке традиционно значительно дешевле, чем в других странах и стоит от 43,83 до 60,34 млн вон ($30 300 — 41 700).

Дизайн кроссовера стал более угловатым Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Palisade 2025

Стиль Hyundai Palisade кардинально изменился и стал более рубленым — как у младшего брата Santa Fe. Кроссовер получил широкую решетку радиатора и оригинальные фары. К тому же, он подрос в размерах.

Hyundai Palisade подрос в размерах Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Palisade 2025:

длина — 5060 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1805 мм;

колесная база — 2970 мм.

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Интерьер и комплектация Hyundai Palisade 2025 в Киеве и в других городах

Салон Hyundai Palisade стал качественнее и современнее. На передней панели установлено два дисплея, а часть кнопок стали сенсорными. Рычаг КПП установили на рулевой колонке.

Модель предлагается в версиях на 7, 8 и 9 мест. Объем багажника с двумя рядами сидений составляет 615 л.

Салон Hyundai Palisade стал более современным Фото: Hyundai

Перечень опций пополнили массаж кресел второго ряда, сканер отпечатков пальцев, видео регистратор и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Новый Hyundai Palisade, характеристики

Новый Hyundai Palisade дебютировал в двух версиях с 2,5-литровым турбомотором. Бензиновый вариант развивает 281 л. с., а гибридный 334 л. с. Примечательно, что запас хода гибрида составляет 1020 км.

Доступны версии модели на 7, 8 и 9 мест Фото: Hyundai

Для отдельных стран предложат 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 280 л.с. А вот дизеля в линейке больше не будет.

Привод может быть передним или полным. Кроме того, кроссовер Hyundai Palisade получил "умную" подвеску с адаптивными амортизаторами и функцией сканирования дороги.

Ранее стало известно, что Hyundai готовит недорогой электрокроссовер за $23 500.

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