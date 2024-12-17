Hyundai готовит недорогой электрический кроссовер за $23 500 (фото)

Электрический кроссовер Hyundai Creta EV получит 138-сильный мотор и батарею на 45 кВт∙ч. Запас хода автомобиля превысит 300 км.

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Линейку Hyundai Creta 2025 пополнит электрическая модификация. Кроссовер презентуют на автошоу в Нью-Дели 17 января. Об этом сообщает издание Autocar.

Электромобиль Hyundai Creta EV будет стоить примерно от 2 млн рупий ($23 500) и станет конкурентом MG ZS EV и Tata Curvv EV. Ежегодно планируют выпускать минимум по 25 000 электрокаров в год.

Hyundai Creta EV ранее видели во время тестов

Кроссовер Hyundai Creta EV получит электромотор на 138 л.с. и 255 Н∙м, а также батарею емкостью 45 кВт∙ч. Запас хода превысит 300 км.

От стандартного Hyundai Creta электрокар будет отличаться, прежде всего, заглушкой на месте решетки радиатора. Также заменят бамперы и колесные диски.

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В салоне установят новый трехспицевый руль и измененную центральную консоль, а также заменят часть кнопок и переключателей. А вот два дисплея на передней панели сохранятся.

Кроме того, ожидается, что базовую комплектацию Hyundai Creta EV расширят. Электрокроссовер получит климат-контроль, камеры кругового обзора и вентиляцию сидений.

Кстати, на украинский рынок вышел самый быстрый электромобиль Hyundai мощностью 650 сил.

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