Hyundai готує недорогий електричний кросовер за $23 500 (фото)
Електричний кросовер Hyundai Creta EV отримає 138-сильний мотор та батарею на 45 кВт∙год. Запас ходу автомобіля перевищить 300 км.
Лінійку Hyundai Creta 2025 поповнить електрична модифікація. Кросовер презентують на автошоу в Нью-Делі 17 січня. Про це повідомляє видання Autocar.
Електромобіль Hyundai Creta EV буде коштувати приблизно від 2 млн рупій ($23 500) і стане конкурентом MG ZS EV та Tata Curvv EV. Щороку планують випускати щонайменше по 25 000 електрокарів.
Кросовер Hyundai Creta EV отримає електромотор на 138 к. с. і 255 Н∙м, а також батарею ємністю 45 кВт∙год. Запас ходу перевищить 300 км.
Від стандартного Hyundai Creta електрокар відрізнятиметься, передусім, заглушкою на місці решітки радіатора. Також замінять бампери та колісні диски.
У салоні встановлять нове триспицеве кермо та змінену центральну консоль, а також замінять частину кнопок і перемикачів. А от два дисплеї на передні панелі збережуться.
Крім того, очікується, що базову комплектацію Hyundai Creta EV розширять. Електрокросовер отримає клімат-контроль, камери кругового огляду та вентиляцію сидінь.
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