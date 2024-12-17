Hyundai готує недорогий електричний кросовер за $23 500 (фото)

Електричний кросовер Hyundai Creta EV отримає 138-сильний мотор та батарею на 45 кВт∙год. Запас ходу автомобіля перевищить 300 км.

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Лінійку Hyundai Creta 2025 поповнить електрична модифікація. Кросовер презентують на автошоу в Нью-Делі 17 січня. Про це повідомляє видання Autocar.

Електромобіль Hyundai Creta EV буде коштувати приблизно від 2 млн рупій ($23 500) і стане конкурентом MG ZS EV та Tata Curvv EV. Щороку планують випускати щонайменше по 25 000 електрокарів.

Hyundai Creta EV раніше бачили під час тестів

Кросовер Hyundai Creta EV отримає електромотор на 138 к. с. і 255 Н∙м, а також батарею ємністю 45 кВт∙год. Запас ходу перевищить 300 км.

Від стандартного Hyundai Creta електрокар відрізнятиметься, передусім, заглушкою на місці решітки радіатора. Також замінять бампери та колісні диски.

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У салоні встановлять нове триспицеве кермо та змінену центральну консоль, а також замінять частину кнопок і перемикачів. А от два дисплеї на передні панелі збережуться.

Крім того, очікується, що базову комплектацію Hyundai Creta EV розширять. Електрокросовер отримає клімат-контроль, камери кругового огляду та вентиляцію сидінь.

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