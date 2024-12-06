Найбільший кросовер Hyundai показали на перших офіційних фото

Великий кросовер Hyundai Palisade 2025 зазнав кардинальних змін зовні та всередині. Сімейну модель пропонуватимуть у бензиновій та гібридній версіях.

Опубліковано офіційні фото Hyundai Palisade другого покоління. Великий сімейний кросовер надійде в продаж із 2025 року. Перші його подробиці розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї Фото: Hyundai

Новий Hyundai Palisade кардинально змінився зовні й тепер нагадує молодшого брата Santa Fe. Дизайн кросовера став рубаним. У нього високий капот і рельєфні колісні арки. Широка решітка радіатора поєднується з оригінальними фарами. Також відомо, що авто дещо підросло в розмірах.

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Салон Hyundai Palisade 2025 також зазнав змін. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї, а крісла розділені високою консоллю, та якій встановлено одразу три USB-порти та бездротову зарядку для смартфонів.

Крім того, покращили внутрішнє оздоблення – використали дорогу шкіру та дерево. Також відомо, що в окремих країнах кросовер Hyundai Palisade запропонують не лише у варіантах на 7 і 8 місць, але й у дев’ятимісній версії.

У лінійці моделі очікуються бензинова та гібридна версії Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Palisade 2025 оприлюднять пізніше. Очікується, що на зміну 3,8-літровому бензиновому V6 та 2,2-літровому дизелю прийдуть 2,5-літровий турбомотор та гібридна установка.

До речі, нещодавно презентували "зелену" альтернативу Palisade — сімейний електрокросовер Hyundai Ioiniq 9.

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