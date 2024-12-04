Море карбону і 670 сил: найшвидший спорткар від Hyundai показали на офіційних зображеннях

Спортпрототип Genesis GMR-001 Hypercar створили для перегонів WEC та IMSA. Він отримав карбоновий кузов та 670-сильну гібридну установку.

Опубліковано перші зображення Genesis GMR-001 Hypercar. Екстремальне спортивне авто від Hyundai із 2026 року виступатиме в перегонах. Про це повідомляється на сайті південнокорейського бренду.

Спортпрототип отримав велике антикрило Фото: Genesis

Новий Genesis GMR-001 Hypercar – гоночний спортпрототип класу LMDh. Його готують до чемпіонату світу з перегонів на витривалість WEC, а також до американської серії IMSA. Відомо, що серед його пілотів будуть Андре Лоттерер та Луїс Дерані.

Спорткар запозичив деякі риси дизайну в концептів Genesis X Gran Berlinetta та X Gran Racer Vision GT, проте загалом його зовнішність продиктована аеродинамікою. У нього випуклі крила, кабіна-капсула, великі антикрило та кіль.

Кузов авто виготовлений з карбону Фото: Genesis

Крім того, в карбоновому кузові типу монокок зробили канали, по яким проходить повітря, що збільшує притискну силу.

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Характеристики Genesis GMR-001 Hypercar поки тримають у секреті, проте відомо, що правила класу LMDh вимагають встановлення гібридної установки. Її потужність обмежується на 670 к. с., а електромотор розвиває не більше, ніж 67 сил.

Genesis GMR-001 Hypercar отримає 670-сильну гібридну установку Фото: Genesis

Враховуючи, що авто важитиме менш, ніж тонну, то це буде найшвидша модель від Hyundai. Максимальна швидкість перевищить 300 км/год.

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