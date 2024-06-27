Hyundai створили яскравий 1540-сильний суперкар: його зможуть випробувати всі охочі (фото)

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo оснастили 1540-сильною гібридною установкою. Одномісне купе отримало карбоновий обвіс та величезне антикрило.

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У Південній Кореї на автошоу в Пусані презентували новий Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo. Екстремальний суперкар від преміального підрозділу Hyundai залишиться концептом, проте його можна буде випробувати всім охочим. Про нього розповіли на сайті Genesis.

Суперкар отримав величезне карбонове антикрило Фото: Genesis

Суперкар Genesis X Gran Racer – трекова версія минулорічного купе Genesis X Gran Berlinetta. У попередника вона запозичила обтічний силует із довгим капотом, вигнутим дахом та плавними обводами даху. Збережені фірмова решітка радіатора та фірмові тоненькі фари Genesis. Разом із тим, суперкар отримав карбонові обвіс, дифузор, кіль і антикрило.

Щиток приладів розмістили на кермі Фото: Genesis

Салон Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo виконаний одномісним. Там встановлені спортивне крісло та карбоновий каркас безпеки. Цифрова панель приладів поміщена на спортивне кермо-штурвал.

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Суперкар Hyundai оснастили надпотужною гібридною установкою. Бензиновий V6 з електричним компресором та електромотор сумарно розвивають 1540 к. с. та 1427 Н∙м.

У салоні встановили лише одне сидіння Фото: Genesis

Хоча Genesis X Gran Racer не випускатимуть, його можна буде протестувати у віртуальному світі. Суперкар стане доступним у грі Gran Turismo 7.

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