Унікальний італійський суперкар із двигуном Mercedes продали за $11 мільйонів (фото)

Кабріолет Pagani Zonda LM оснащений 7,3-літровим 760-сильним V12 від Mercedes-AMG. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3 с і розвинути 355 км/год.

У Дубаї на аукціоні RM Sotheby’s продали суперкар Pagani Zonda 2014 року. За унікальний кабріолет віддали 11 086 250 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Суперкар отримав велике антикрило Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda – рідкісний суперкар, який представили ще в 1999 році й випускали упродовж понад 20 років, проте всього зібрали приблизно 140 авто. Зараз їх вони коштують мільйони доларів.

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Утім конкретно цей суперкар особливий Pagani Zonda, адже це ексклюзивна версія LM. Виготовили лише одне купе та один кабріолет.

Салон оздобили замшею і карбоном Фото: RM Sotheby's

Суперкар Pagani Zonda LM відрізняється від стандартної моделі дизайном передньої частини у стилі гоночних спорт прототипів. Авто отримало аеродинамічний пакет із великим антикрилом, а кузов виготовлено з нефарбованого карбону. Салон оздоблений замшею та вуглеволокном.

7,3-літровий V12 від Mercedes-AMG розвиває 760 сил Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda LM належить до 760-ї серії моделі. Це значить, що авто оснащене 7,3-літровим V12 від Mercedes-AMG потужністю 760 сил. Із 7-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає приблизно 3 с, а максимальна швидкість складає 355 км/год.

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