Уникальный итальянский суперкар с двигателем Mercedes продали за $11 миллионов (фото)

Кабриолет Pagani Zonda LM оснащен 7,3-литровым 760-сильным V12 от Mercedes-AMG. Суперкар способен разогнаться до сотни за 3 с и развить 355 км/ч.

В Дубае на аукционе RM Sotheby's продали суперкар Pagani Zonda 2014 года. За уникальный кабриолет отдали 11 086 250 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Суперкар получил большое антикрыло Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda — редкий суперкар, который представили еще в 1999 году и выпускали на протяжении более 20 лет, однако всего собрали примерно 140 авто. Сейчас их они стоят миллионы долларов.

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Впрочем, конкретно этот суперкар особенный Pagani Zonda, ведь это эксклюзивная версия LM. Изготовили только одно купе и один кабриолет.

Салон украсили замшей и карбоном Фото: RM Sotheby's

Суперкар Pagani Zonda LM отличается от стандартной модели дизайном передней части в стиле гоночных спорт прототипов. Авто получило аэродинамический пакет с большим антикрылом, а кузов изготовлен из неокрашенного карбона. Салон отделан замшей и углеволокном.

7,3-литровый V12 от Mercedes-AMG развивает 760 сил Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda LM относится к 760-й серии модели. Это значит, что авто оснащено 7,3-литровым V12 от Mercedes-AMG мощностью 760 сил. С 7-ступенчатой секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с, а максимальная скорость составляет 355 км/ч.

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