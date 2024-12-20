Розкрито подробиці та характеристики нового Hyundai Palisade 2025 (фото)

Кросовер Hyundai Palisade 2025 став більшим та брутальнішим на вигляд. Модель виходить на ринок у бензиновій та гібридній версіях потужністю до 334 к. с.

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Новий Hyundai Palisade другого покоління надходить у продаж. Великий кросовер уже з січня буде доступний на батьківщині, в Південній Кореї, тому на офіційному сайті опублікували подробиці та характеристики нової моделі.

Кросовер Hyundai Palisade 2025 на південнокорейському ринку традиційно значно дешевший, аніж в інших країнах і коштує від 43,83 до 60,34 млн вон($30 300 — 41 700).

Дизайн кросовера став більш кутастим Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Palisade 2025

Стиль Hyundai Palisade кардинально змінився і став більш рубаним – як у молодшого брата Santa Fe. Кросовер отримав широку решітку радіатора та оригінальні фари. До того ж, він підріс у розмірах.

Hyundai Palisade підріс у розмірах Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Palisade 2025:

довжина — 5060 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1805 мм;

колісна база — 2970 мм.

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Інтерєр та комплектація Hyundai Palisade 2025

Салон Hyundai Palisade став якіснішим і сучаснішим. На передній панелі встановлено два дисплеї, а частина кнопок стали сенсорними. Важіль КПП встановили на кермовій колонці.

Модель пропонують у версіях на 7, 8 та 9 місць. Об’єм багажника з двома рядами сидінь становить 615 л.

Салон Hyundai Palisade став сучаснішим Фото: Hyundai

Перелік опцій поповнили масаж крісел другого ряду, сканер відбитків пальців, відео реєстратор та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Новий Hyundai Palisade, характеристики

Новий Hyundai Palisade дебютував у двох версіях із 2,5-літровим турбомотором. Бензиновий варіант розвиває 281 к. с., а гібридний 334 к. с. Примітна, що запас ходу гібрида становить 1020 км.

Доступні версії моделі на 7, 8 та 9 місць Фото: Hyundai

Для окремих країн запропонують 3,5-літровий атмосферний V6 потужністю 280 к. с. А от дизеля в лінійці більше не буде.

Привід може бути переднім або повним. Крім того, кросовер Hyundai Palisade отримав "розумну" підвіску з адаптивними амортизаторами та функцією сканування дороги.

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