Розкрито подробиці та характеристики нового Hyundai Palisade 2025 (фото)
Кросовер Hyundai Palisade 2025 став більшим та брутальнішим на вигляд. Модель виходить на ринок у бензиновій та гібридній версіях потужністю до 334 к. с.
Новий Hyundai Palisade другого покоління надходить у продаж. Великий кросовер уже з січня буде доступний на батьківщині, в Південній Кореї, тому на офіційному сайті опублікували подробиці та характеристики нової моделі.
Кросовер Hyundai Palisade 2025 на південнокорейському ринку традиційно значно дешевший, аніж в інших країнах і коштує від 43,83 до 60,34 млн вон($30 300 — 41 700).
Дизайн Hyundai Palisade 2025
Стиль Hyundai Palisade кардинально змінився і став більш рубаним – як у молодшого брата Santa Fe. Кросовер отримав широку решітку радіатора та оригінальні фари. До того ж, він підріс у розмірах.
Габарити Hyundai Palisade 2025:
- довжина — 5060 мм;
- ширина — 1980 мм;
- висота — 1805 мм;
- колісна база — 2970 мм.
Інтерєр та комплектація Hyundai Palisade 2025
Салон Hyundai Palisade став якіснішим і сучаснішим. На передній панелі встановлено два дисплеї, а частина кнопок стали сенсорними. Важіль КПП встановили на кермовій колонці.
Модель пропонують у версіях на 7, 8 та 9 місць. Об’єм багажника з двома рядами сидінь становить 615 л.
Перелік опцій поповнили масаж крісел другого ряду, сканер відбитків пальців, відео реєстратор та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.
Новий Hyundai Palisade, характеристики
Новий Hyundai Palisade дебютував у двох версіях із 2,5-літровим турбомотором. Бензиновий варіант розвиває 281 к. с., а гібридний 334 к. с. Примітна, що запас ходу гібрида становить 1020 км.
Для окремих країн запропонують 3,5-літровий атмосферний V6 потужністю 280 к. с. А от дизеля в лінійці більше не буде.
Привід може бути переднім або повним. Крім того, кросовер Hyundai Palisade отримав "розумну" підвіску з адаптивними амортизаторами та функцією сканування дороги.
Раніше стало відомо, що Hyundai готує недорогий електрокросовер за $23 500.
Також Фокус розповідав про флагманський електрокросовер Hyundai.