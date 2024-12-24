Stellantis показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу майже 1000 км (фото)

Кросовер Leapmotor C10 REEV оснащений 215-сильним мотором та бензиновим генератором. Загальний запас ходу авто становить 950 км.

Related video

Електроросовер Leapmotor C10 отримає нову модифікацію REEV зі збільшеним запасом ходу. Її презентація відбудеться в січні на автошоу в Брюсселі. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Саме Stellantis просуває моделі Leapmotor на європейський ринок, адже концерн є співвласником китайського бренду і вже налагодив випуск окремих моделей на своєму заводі в польському місті Тихи. Базова версія Leapmotor C10 коштує 36 тис. євро.

Запас ходу авто становить 950 км Фото: Stellantis

Головна відмінність Leapmotor C10 REEV від стандартної моделі – його силова установка. Кросовер зберіг 215-сильний електромотор, проте його батарея менша – ємністю 28,4 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі становить 145 км, а швидка зарядка на 50% займає 18 хвилин.

Важливо

Копія Ferrari: перший кросовер Xiaomi розсекретили на офіційних фото

Крім того, встановлено 1,5-літровий бензиновий мотор-генератор, який виробляє електроенергію. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 950 км, а витрата пального в комбінованому циклі – всього 0,4 л на 100 км.

Зовні та всередині кросовер Leapmotor C10 REEV не відрізняється від електричної версії. 4,7-метровий сімейний кросовер вирізняється обтічним дизайном, а в його салоні встановлено два дисплеї на передній панелі.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Stellantis

Базовий Leapmotor C10 REEV отримав 18-дюймові диски, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь, камери кругового огляду, парктронік, акустику з 12 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Дорожча версія додає 20-дюймові колеса, 840-ваттну аудіосистему, електропривід дверей багажника, підігрів і вентиляцію крісел.

Раніше стало відомо, що Stellantis привезе в Україну новий Peugeot 3008.

Також Фокус розповідав про новий Hyundai Palisade.