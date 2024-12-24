Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Stellantis показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу майже 1000 км (фото)

Leapmotor C10 REEV, Leapmotor C10, новий Leapmotor C10, кросовер Leapmotor C10
Фото: Stellantis | Leapmotor C10 REEV — 4,7-метровий сімейний кросовер

Кросовер Leapmotor C10 REEV оснащений 215-сильним мотором та бензиновим генератором. Загальний запас ходу авто становить 950 км.

Related video

Електроросовер Leapmotor C10 отримає нову модифікацію REEV зі збільшеним запасом ходу. Її презентація відбудеться в січні на автошоу в Брюсселі. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Саме Stellantis просуває моделі Leapmotor на європейський ринок, адже концерн є співвласником китайського бренду і вже налагодив випуск окремих моделей на своєму заводі в польському місті Тихи. Базова версія Leapmotor C10 коштує 36 тис. євро.

Leapmotor C10, новий Leapmotor C10, кросовер Leapmotor C10 Fullscreen
Запас ходу авто становить 950 км
Фото: Stellantis

Головна відмінність Leapmotor C10 REEV від стандартної моделі – його силова установка. Кросовер зберіг 215-сильний електромотор, проте його батарея менша – ємністю 28,4 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі становить 145 км, а швидка зарядка на 50% займає 18 хвилин.

Важливо
Копія Ferrari: перший кросовер Xiaomi розсекретили на офіційних фото
Копія Ferrari: перший кросовер Xiaomi розсекретили на офіційних фото

Крім того, встановлено 1,5-літровий бензиновий мотор-генератор, який виробляє електроенергію. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 950 км, а витрата пального в комбінованому циклі – всього 0,4 л на 100 км.

Зовні та всередині кросовер Leapmotor C10 REEV не відрізняється від електричної версії. 4,7-метровий сімейний кросовер вирізняється обтічним дизайном, а в його салоні встановлено два дисплеї на передній панелі.

салон Leapmotor C10, новий Leapmotor C10, кросовер Leapmotor C10 Fullscreen
У салоні встановлено два дисплеї
Фото: Stellantis

Базовий Leapmotor C10 REEV отримав 18-дюймові диски, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь, камери кругового огляду, парктронік, акустику з 12 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Дорожча версія додає 20-дюймові колеса, 840-ваттну аудіосистему, електропривід дверей багажника, підігрів і вентиляцію крісел.

Раніше стало відомо, що Stellantis привезе в Україну новий Peugeot 3008.

Також Фокус розповідав про новий Hyundai Palisade.