В Україні з'явився новітній електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км (фото)

Volkswagen ID.Unyx — недорогий електричний купе-кросовер із запасом ходу до 621 км. Модель пропонують у версіях потужністю 231 і 340 сил.

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В Україну почали завозити новий Volkswagen ID.Unyx. Один із перших електрокросоверів помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx – 4,6-метровий купе-кросовер, який виготовляють у Китаї і саме звідти привозять в Україну та продають за ціною від 26 до 36 тис. доларів. Він не є самостійною моделлю, адже в його основі лежить Cupra Tarvascan.

Саме цим пояснюється нетиповий дизайн Volkswagen ID.Unyx із покатим дахом, рельєфними боковинами та загостреною задньою частиною. Вузькі фари з’єднані діодною смугою.

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А от салон Volkswagen ID.Unyx має звичний вигляд: встановлено вузьку цифрову панель приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 540 л.

Електрокросовер Volkswagen ID.Unyx доволі багато оснащений – є електропривід сидінь, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, камера, набір систем безпеки.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Unyx збудований на платформі МЕВ, як і модель ID.4 . Його пропонують у 231-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній модифікаціях і комплектують батареєю ємністю 82 кВт∙год.

Конкретно це авто – 231-сильне. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 160 км/год, а запас ходу становить 621 км.

До речі, в Україні з'явився новітній електрокросовер від Geely та Volvo із запасом ходу до 780 км.

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