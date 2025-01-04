850 сил и 4 с до сотни: представлен мощный семейный кроссовер от Geely и Volvo (фото)

Кроссовер Lynk & Co 900 — более доступный собрат Volvo XC90 с просторным салоном и богатым оснащением. Модель предложат в плагин-гибридных версиях мощностью до 855 сил.

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В Китае презентовали новый Lynk & Co 900. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с марта. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер достигает 5,2 м в длину Фото: Lynk & Co

Кроссовер придет на смену Lynk & Co 09 и станет флагманом марки. Обе модели созданы при участии специалистов Volvo и построены на платформе SPA, которую использует Volvo XC90. Впрочем, новичок будет несколько дешевле и крупнее шведского собрата.

Авто построено на платформе Volvo XC90 Фото: CarNewsChina

Размеры Линк и Ко 900:

длина — 5240 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1810 мм;

колесная база — 3160 мм.

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Дизайн выдержан в новом стиле Geely Lynk & Co, в котором сочетаются плавные формы и грани. Кроссовер сохраняет фирменные высоко посаженные фары.

В салоне установлен огромный дисплей Фото: Lynk & Co

В салоне на передней панели установили узкий щиток приборов и огромный 30-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Отдельный монитор в потолке доступен для задних пассажиров.

Китайский кроссовер Lynk & Co 900 дебютировал в шестиместном исполнении. Кресла второго и третьего ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. Объем багажника с тремя рядами сидений составляет 300 л.

Кроссовер дебютировал в шестиместном исполнении Фото: Lynk & Co Фото: Lynk & Co

В отделке в топовой версии использована кожа Nappa и замша. Оснащение включает холодильник и систему полуавтономного движения.

Новый Lynk & Co 900 будут предлагать в полноприводных плагин-гибридных версиях. Модификация с 1,5-литровым бензиновым турбомотором имеет суммарную мощность 720 л. с., а 2,0-литровые — 735 и 855 л. с.

Объем багажника с тремя рядами кресел составляет 300 л Фото: CarNewsChina

Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4 с, а максимальная скорость всех Lynk & Co 900 ограничена на 200 км/ч. Кроссовер получил адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.

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