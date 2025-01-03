Недорогой электромобиль Chevrolet станет "зеленой" альтернативой Suzuki Jimny (фото)

Электромобиль Chevrolet Spark EUV — компактный четырехметровый кроссовер. Недорогое авто сможет проехать 400 км без подзарядки.

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Chevrolet Spark вернется на рынок в новом формате. Теперь это будет не компактный городской хэтчбек (известный у нас как Ravon R2), а небольшой электрокроссовер. Об этом сообщает сайт GM Authority.

Новый Chevrolet Spark EUV заметили во время тестов в Бразилии. Хотя электрокроссоверы частично оклеили камуфляжной пленкой, видно, что эта модель является "глобальной" версией китайского Baojun Yep. В этом нет ничего удивительного, ведь бренд Baojun принадлежит General Motors, как и Chevrolet.

Новый Chevrolet Spark EUV засветился во время тестов в Бразилии

За основу для Chevrolet Spark взяли пятидверный Baojun Yep Plus (существует и короткая трехдверная версия модели). Своим дизайном авто напоминает удлиненный Suzuki Jimny да и размеры у двух моделей похожи.

Важно

На рынок выходит недорогой электромобиль от General Motors за $6900 (фото)

Габариты Chevrolet Spark EUV:

длина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1726 мм;

колесная база — 2560 мм;

объем багажника — 385-1715 л;

масса — 1325 кг.

Салон Baojun Yep Plus Фото: General Motors

Внешне и внутри электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от китайского собрата лишь логотипами американской марки. Он будет несколько дороже Baojun Yep Plus, который стоит от $13 000.

Кроссовер Chevrolet Spark EUV оснащен 102-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Запас хода с батареей на 42 кВт∙ч составляет 401 км.

Кстати, General Motors готовят новый большой седан Baojun, который будет доступен в гибридной и электрической версиях.

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