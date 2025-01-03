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Авто

Недорогой электромобиль Chevrolet станет "зеленой" альтернативой Suzuki Jimny (фото)

Chevrolet Spark, Chevrolet Spark EUV, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet
Фото: General Motors | Chevrolet Spark станет электрокроссовером

Электромобиль Chevrolet Spark EUV — компактный четырехметровый кроссовер. Недорогое авто сможет проехать 400 км без подзарядки.

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Chevrolet Spark вернется на рынок в новом формате. Теперь это будет не компактный городской хэтчбек (известный у нас как Ravon R2), а небольшой электрокроссовер. Об этом сообщает сайт GM Authority.

Новый Chevrolet Spark EUV заметили во время тестов в Бразилии. Хотя электрокроссоверы частично оклеили камуфляжной пленкой, видно, что эта модель является "глобальной" версией китайского Baojun Yep. В этом нет ничего удивительного, ведь бренд Baojun принадлежит General Motors, как и Chevrolet.

Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, Chevrolet Spark, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen
Новый Chevrolet Spark EUV засветился во время тестов в Бразилии
Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, Chevrolet Spark, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen

За основу для Chevrolet Spark взяли пятидверный Baojun Yep Plus (существует и короткая трехдверная версия модели). Своим дизайном авто напоминает удлиненный Suzuki Jimny да и размеры у двух моделей похожи.

Важно
На рынок выходит недорогой электромобиль от General Motors за $6900 (фото)
На рынок выходит недорогой электромобиль от General Motors за $6900 (фото)

Габариты Chevrolet Spark EUV:

  • длина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • высота — 1726 мм;
  • колесная база — 2560 мм;
  • объем багажника — 385-1715 л;
  • масса — 1325 кг.
салон Baojun Yep Plus, Baojun Yep Fullscreen
Салон Baojun Yep Plus
Фото: General Motors

Внешне и внутри электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от китайского собрата лишь логотипами американской марки. Он будет несколько дороже Baojun Yep Plus, который стоит от $13 000.

Кроссовер Chevrolet Spark EUV оснащен 102-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Запас хода с батареей на 42 кВт∙ч составляет 401 км.

Кстати, General Motors готовят новый большой седан Baojun, который будет доступен в гибридной и электрической версиях.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли первый электромобиль Cadillac.