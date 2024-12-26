Недорогой электрифицированный седан от General Motors показали на официальных фото

Новый Baojun Xiangjing — доступный пятиметровый седан Е-класса. Модель предложат в плагин-гибридной и электрической версиях.

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Опубликованы первые официальные фото Baojun Xiangjing. Недорогой электрифицированный седан Е-класса дебютирует в первой половине 2025 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и все модели Baojun, седан разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является владельцем китайской марки. В последние годы она специализируется на недорогих гибридных и электрических моделях и Baojun Xiangjing станет ее флагманом.

Электрическая и гибридная версии отличаются дизайном Фото: General Motors

Новый Baojun Xiangjing — крупный седан с вытянутым обтекаемым силуэтом. Авто имеет выраженный "нос" и раскосые фары, а в крышку его багажника интегрирован спойлер. Дверные ручки являются выдвижными. Гибридная версия отличается от электрической диодной полосой спереди.

Размеры Baojun Xiangjing:

длина — 5005 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 1840-1870 кг.

Салон Baojun Xiangjing рассекретили на шпионских фото Фото: CarNewsChina

Салон Baojun Xiangjing пока показали лишь на шпионских фото. Можно разглядеть небольшой цифровой щиток приборов и крупный центральный тачскрин. Отмечается, что в списке опций будут панорамная крыша и система полуавтономного движения.

Электромобиль Baojun Xiangjing получит 249-сильный мотор и сможет развивать 170 км/ч. Плагин-гибрид оснастят еще и 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 141 л. с. Его максимальная скорость составит 190 км/ч, а запас хода на электротяге — 101 км.

Кстати, недавно General Motors выпустили недорогой электромобиль за $6900.

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