Продажі електрокарів в Україні за 2024 рік встановили рекорд: найпопулярніші моделі (фото)
За 2024 українці придбали понад 50 000 електромобілів. У новому сегменті найпопулярнішими є електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan і Tesla.
Попит на електромобілі в Україні активно зростав у 2024 році. За 12 місяців продано рекордні 51,7 тис. електрокарів, що одразу на 38% більше, аніж роком раніше. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Найбільше зареєстрували легкових електромобілів – 50 458, що на 37% більше, ніж у 2023 році. Комерційних електрокарів придбали 1264 (+64%), а електробусів – лише 2.
Частка нових електричних моделей на ринку залишилася незмінною — 20%. У цьому сегменті переважають електромобілі з Китаю, а лідерами залишаються Volkswagen ID.4 і Honda M-NV.
Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 – 1626 проданих авто.
- Honda M-NV – 1279 од.
- BYD Song Plus – 1007 од.
- Nissan Ariya – 766 од.
- Zeekr 001 – 703 од.
У вживаному сегменті лідерство зберігає електромобіль Nissan Leaf, також популярними є моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Nissan Leaf – 5511 проданих авто
- Tesla Model 3 – 4639 од.
- Tesla Model Y – 4225 од.
- Volkswagen e-Golf – 2479 од.
- Hyundai Kona Electric – 2337 од.
Між іншим, суттєвий ріст за 2024 рік продемонстрували і продажі нових авто в Україні.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився найдорожчий електромобіль Kia.