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Продажі електрокарів в Україні за 2024 рік встановили рекорд: найпопулярніші моделі (фото)

електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі, Продажі електрокарів в Україні
Фото: carscoops.com | У 2024 році продажі електрокарів виросли на 38%

За 2024 українці придбали понад 50 000 електромобілів. У новому сегменті найпопулярнішими є електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan і Tesla.

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Попит на електромобілі в Україні активно зростав у 2024 році. За 12 місяців продано рекордні 51,7 тис. електрокарів, що одразу на 38% більше, аніж роком раніше. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Найбільше зареєстрували легкових електромобілів – 50 458, що на 37% більше, ніж у 2023 році. Комерційних електрокарів придбали 1264 (+64%), а електробусів – лише 2.

Volkswagen ID.4, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі, Продажі електрокарів в Україні Fullscreen
Volkswagen ID.4 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні
Фото: Volkswagen

Частка нових електричних моделей на ринку залишилася незмінною — 20%. У цьому сегменті переважають електромобілі з Китаю, а лідерами залишаються Volkswagen ID.4 і Honda M-NV.

Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2024 рік:

  1. Volkswagen ID.4 – 1626 проданих авто.
  2. Honda M-NV – 1279 од.
  3. BYD Song Plus – 1007 од.
  4. Nissan Ariya – 766 од.
  5. Zeekr 001 – 703 од.
Nissan Leaf, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі, Продажі електрокарів в Україні Fullscreen
Nissan Leaf залишається найпопулярнішим вживаним електрокаром
Фото: Nissan

У вживаному сегменті лідерство зберігає електромобіль Nissan Leaf, також популярними є моделі Tesla.

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Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)
Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2024 рік:

  1. Nissan Leaf – 5511 проданих авто
  2. Tesla Model 3 – 4639 од.
  3. Tesla Model Y – 4225 од.
  4. Volkswagen e-Golf – 2479 од.
  5. Hyundai Kona Electric – 2337 од.

Між іншим, суттєвий ріст за 2024 рік продемонстрували і продажі нових авто в Україні.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився найдорожчий електромобіль Kia.