Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)

Середній вік завезених в Україну вживаних автомобілів становить 9 років. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

Related video

За 2024 рік першу реєстрацію в Україні пройшли понад 222,1 тис. авто з пробігом. Це на 4% більше, аніж роком раніше, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом Фото: Volkswagen

Вживані авто склали приблизно 75% всього авторинку України, адже їх поставили на облік приблизно втричі більше, аніж нових. Середній їх вік становить 9 років.

Майже половина ввезених авто з пробігом (47%) у 2024 році оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних машин становить 25%, електромобілів – 18%, а гібридів та авто з ГБО – по 5%.

Renault Megane користується високим попитом Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в 2024 році – Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідерами на вторинному ринку залишаються Volkswagen Golf і Renault Megane.

Важливо

Новий Peugeot 3008 і флагман Volvo: які автомобілі дебютують в Україні у 2025 році (фото)

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

Volkswagen Golf – 12 164 авто. Renault Megane – 9068 од. Skoda Octavia – 8083 од. Volkswagen Passat – 6570 од. Volkswagen Tiguan – 5988 од. Nissan Leaf – 5511 од. Audi Q5 – 5316 од. Nissan Rogue – 4950 од. Tesla Model 3 – 4369 од. Mazda CX-5 – 3851 од.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні авто з пробігом.

Також ми писали про кращі вживані мінівени з Європи.