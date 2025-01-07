Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)
Середній вік завезених в Україну вживаних автомобілів становить 9 років. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.
За 2024 рік першу реєстрацію в Україні пройшли понад 222,1 тис. авто з пробігом. Це на 4% більше, аніж роком раніше, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Вживані авто склали приблизно 75% всього авторинку України, адже їх поставили на облік приблизно втричі більше, аніж нових. Середній їх вік становить 9 років.
Майже половина ввезених авто з пробігом (47%) у 2024 році оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних машин становить 25%, електромобілів – 18%, а гібридів та авто з ГБО – по 5%.
Найпопулярніші вживані авто в 2024 році – Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідерами на вторинному ринку залишаються Volkswagen Golf і Renault Megane.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen Golf – 12 164 авто.
- Renault Megane – 9068 од.
- Skoda Octavia – 8083 од.
- Volkswagen Passat – 6570 од.
- Volkswagen Tiguan – 5988 од.
- Nissan Leaf – 5511 од.
- Audi Q5 – 5316 од.
- Nissan Rogue – 4950 од.
- Tesla Model 3 – 4369 од.
- Mazda CX-5 – 3851 од.
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