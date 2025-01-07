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Авто

Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)

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Фото: autocentre.ua | Ринок вживаних авто продемонстрував ріст у 2024 році

Середній вік завезених в Україну вживаних автомобілів становить 9 років. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

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За 2024 рік першу реєстрацію в Україні пройшли понад 222,1 тис. авто з пробігом. Це на 4% більше, аніж роком раніше, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf, авто з пробігом, вживані авто, Найпопулярніші вживані авто, Найпопулярніші авто з пробігом в Україні Fullscreen
Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом
Фото: Volkswagen

Вживані авто склали приблизно 75% всього авторинку України, адже їх поставили на облік приблизно втричі більше, аніж нових. Середній їх вік становить 9 років.

Майже половина ввезених авто з пробігом (47%) у 2024 році оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних машин становить 25%, електромобілів – 18%, а гібридів та авто з ГБО – по 5%.

Renault Megane, авто з пробігом, вживані авто, Найпопулярніші вживані авто, Найпопулярніші авто з пробігом в Україні Fullscreen
Renault Megane користується високим попитом
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в 2024 році – Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідерами на вторинному ринку залишаються Volkswagen Golf і Renault Megane.

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Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

  1. Volkswagen Golf – 12 164 авто.
  2. Renault Megane – 9068 од.
  3. Skoda Octavia – 8083 од.
  4. Volkswagen Passat – 6570 од.
  5. Volkswagen Tiguan – 5988 од.
  6. Nissan Leaf – 5511 од.
  7. Audi Q5 – 5316 од.
  8. Nissan Rogue – 4950 од.
  9. Tesla Model 3 – 4369 од.
  10. Mazda CX-5 – 3851 од.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні авто з пробігом.

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