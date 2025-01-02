Авторинок Україні зріс у 2024 році: популярні марки та моделі (фото)
Продажі нових автомобілів в Україні продемонстрували зростання за 2024 рік. Найбільшим попитом користуються кросовери.
Авторинок України продемонстрував зростання у 2024 році. Усього продано 69,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 14% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Бренди-лідери авторинку залишилися незмінними. Перше місце посідає Toyota (10 731 продане авто), а друге – Renault (7266 шт.). До трійки популярних марок також увійшла Skoda (5033 авто).
Найпопулярніші марки авто в Україні за 2024 рік:
- Toyota – 10 731 продане авто.
- Renault – 7266 од.
- Skoda – 5033 од.
- Volkswagen – 4899 од.
- BMW – 4833 од.
- Nissan – 2777 од.
- Hyundai – 2618 од.
- Peugeot – 2474 од.
- Suzuki – 2301 од.
- Mazda – 2256 од.
Найбільшим попитом в Україні користуються кросовери: до п’ятірки лідерів потрапили лише моделі цього класу. Найпопулярніші авто в Україні також не змінилися – це Renault Duster (6826 од.) і Toyota RAV4 (4070).Важливо
Топ 5 популярних моделей авто в Україні за 2024 рік:
- Renault Duster.
- Toyota RAV4.
- Mazda CX-5.
- Volkswagen ID.4.
- Kia Sportage.
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