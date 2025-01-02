Авторинок Україні зріс у 2024 році: популярні марки та моделі (фото)

Продажі нових автомобілів в Україні продемонстрували зростання за 2024 рік. Найбільшим попитом користуються кросовери.

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Авторинок України продемонстрував зростання у 2024 році. Усього продано 69,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 14% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Бренди-лідери авторинку залишилися незмінними. Перше місце посідає Toyota (10 731 продане авто), а друге – Renault (7266 шт.). До трійки популярних марок також увійшла Skoda (5033 авто).

Renault Duster залишився лідером авторинку Фото: Renault

Найпопулярніші марки авто в Україні за 2024 рік:

Toyota – 10 731 продане авто. Renault – 7266 од. Skoda – 5033 од. Volkswagen – 4899 од. BMW – 4833 од. Nissan – 2777 од. Hyundai – 2618 од. Peugeot – 2474 од. Suzuki – 2301 од. Mazda – 2256 од.

Кросовер Toyota RAV4 залишається популярним Фото: Toyota

Найбільшим попитом в Україні користуються кросовери: до п’ятірки лідерів потрапили лише моделі цього класу. Найпопулярніші авто в Україні також не змінилися – це Renault Duster (6826 од.) і Toyota RAV4 (4070).

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Топ 5 популярних моделей авто в Україні за 2024 рік:

Renault Duster. Toyota RAV4. Mazda CX-5. Volkswagen ID.4. Kia Sportage.

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