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Авторинок Україні зріс у 2024 році: популярні марки та моделі (фото)

продажі авто, продажі нових авто, Авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні
Фото: Motor1.com | Авторинок України виріс на 14% в 2024 році

Продажі нових автомобілів в Україні продемонстрували зростання за 2024 рік. Найбільшим попитом користуються кросовери.

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Авторинок України продемонстрував зростання у 2024 році. Усього продано 69,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 14% перевищує показник 2023 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Бренди-лідери авторинку залишилися незмінними. Перше місце посідає Toyota (10 731 продане авто), а друге – Renault (7266 шт.). До трійки популярних марок також увійшла Skoda (5033 авто).

Renault Duster, продажі нових авто, Авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Renault Duster залишився лідером авторинку
Фото: Renault

Найпопулярніші марки авто в Україні за 2024 рік:

  1. Toyota – 10 731 продане авто.
  2. Renault – 7266 од.
  3. Skoda – 5033 од.
  4. Volkswagen – 4899 од.
  5. BMW – 4833 од.
  6. Nissan – 2777 од.
  7. Hyundai – 2618 од.
  8. Peugeot – 2474 од.
  9. Suzuki – 2301 од.
  10. Mazda – 2256 од.
Toyota RAV4, продажі нових авто, Авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Кросовер Toyota RAV4 залишається популярним
Фото: Toyota

Найбільшим попитом в Україні користуються кросовери: до п’ятірки лідерів потрапили лише моделі цього класу. Найпопулярніші авто в Україні також не змінилися – це Renault Duster (6826 од.) і Toyota RAV4 (4070).

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Топ 5 популярних моделей авто в Україні за 2024 рік:

  1. Renault Duster.
  2. Toyota RAV4.
  3. Mazda CX-5.
  4. Volkswagen ID.4.
  5. Kia Sportage.

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Також ми писали, що в Україні суттєво спростили торгівлю авто з пробігом.