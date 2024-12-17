Реєстрація не потрібна: в Україні суттєво спростили торгівлю авто з пробігом

Новий закон дозволяє торгівлю вживаними авто без реєстрації на продавця в сервісних центрах МВС і ТЦК та СП. Саме такі правила діють у США та країнах ЄС.

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Торгувати вживаними авто в Україні стане простіше. Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт №9083, який вдосконалює порядок роздрібного та оптового продажу транспортних засобів суб’єктами господарювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Після набрання чинності закону компанії, які займаються торгівлею автомобілями, зможуть викуповувати та продавати їх без "проміжної" постановки на облік в сервісних центрах МВС і ТЦК та СП.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що нововведення полегшать життя насамперед торгівцям авто з пробігом. Як відомо, вживаних машин зараз в Україні продають в рази більше, аніж нових.

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Наразі підприємства, які займаються їхнім імпортом та реалізацією, змушені спочатку реєструвати їх на себе, а потім знімати з обліку перед продажем. Через такі правила більша частина ринку авто з пробігом перебуває в "тіні", а в сервісцентрах МВС і ТЦК утворюються величезні черги.

Крім того, автори законопроєкту вказують, що він запроваджує правила торгівлі вживаними автомобілями, які давно діють у США чи країнах ЄС. Місцеві дилери мають право скуповувати авто з пробігом для подальшого продажу без реєстрації їх на себе — на облік їх ставлять вже кінцеві покупці.

До речі, Верховна Рада сьогодні підтримала відтермінування еконорм Євро-6 для окремих категорій транспорту.

Також Фокус розповідав, що в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.