Регистрация не нужна: в Украине существенно упростили торговлю авто с пробегом

Новый закон позволяет торговлю подержанными авто без регистрации на продавца в сервисных центрах МВД и ТЦК и СП. Именно такие правила действуют в США и странах ЕС.

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Торговать подержанными авто в Украине станет проще. Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №9083, который совершенствует порядок розничной и оптовой продажи транспортных средств субъектами хозяйствования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

После вступления в силу закона компании, которые занимаются торговлей автомобилями, смогут выкупать и продавать их без "промежуточной" постановки на учет в сервисных центрах МВД и ТЦК и СП.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения облегчат жизнь в первую очередь торговцам авто с пробегом. Как известно, подержанных машин сейчас в Украине продают в разы больше, чем новых.

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Сейчас предприятия, которые занимаются их импортом и реализацией, вынуждены сначала регистрировать их на себя, а затем снимать с учета перед продажей. Из-за таких правил большая часть рынка авто с пробегом находится в "тени", а в сервисцентрах МВД и ТЦК образуются огромные очереди.

Кроме того, авторы законопроекта указывают, что он вводит правила торговли подержанными автомобилями, которые давно действуют в США или странах ЕС. Местные дилеры имеют право скупать авто с пробегом для дальнейшей продажи без регистрации их на себя — на учет их ставят уже конечные покупатели.

Кстати, Верховная Рада сегодня поддержала отсрочку эконорм Евро-6 для отдельных категорий транспорта.

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