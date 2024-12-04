В Украине отменят льготную растаможку электромобилей: когда это произойдет

Льготную растаможку электромобилей в Украине не будут продлевать на 2026 год. Даниил Гетманцев объяснил такое решение неравномерной налоговой нагрузкой на авто с ДВС и электрокары.

Льготы на электромобили в Украине планируют отменить с 2026 года. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Auto-Consulting.

По его словам, льготы электромобили будут действовать еще год, как и планировалось и пока никто их не будет трогать. Однако продлевать их на 2026 год не собираются.

Такую позицию народный депутат объяснил неравномерной налоговой нагрузкой на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и электрокары. В стране, которая воюет, нельзя освобождать определенный товар от НДС.

"Если раньше речь шла о поддержке новой продукции, которую надо было стимулировать, то это — одно. А когда сейчас, электромобиль уже у каждого второго, то почему одни должны платить налоги, а другие — нет", — отметил Даниил Гетманцев.

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Льготы на электромобили в Украине

Как известно, с 2018 года в Украине действует льготная растаможка электромобилей, причем срок ее действия уже дважды продлевали. Электрокары полностью освобождены от пошлины и НДС, а акциз при растаможке составляет 1 евро за 1 кВт∙ч емкости батареи. Учитывая, что емкость редко превышает 120 кВт∙ч, то растаможка электромобиля в Украине стоит не более 120 евро.

Именно льготы способствовали стремительному росту спроса на электромобили в Украине. Например, в 2024 году импортировано более 45 тыс. таких авто, а общая их стоимость превысила миллиард долларов.

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