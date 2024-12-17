В Украине вводят эконормы Евро-6 для отдельных категорий транспорта

Верховная Рада поддержала отсрочку норм Евро-6 для некоторых типов транспортных средств, однако для легковых авто новые стандарты все же станут обязательными.

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С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу экологические стандарты Евро-6, однако для отдельных видов транспорта сделали исключение. Соответствующий проект изменений в Таможенный кодекс(№12267) поддержала в целом Верховная Рада, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект вводит стандарты Евро-6, однако не для всех. С 1 января 2025 года они станут обязательными для новых легковых автомобилей.

Вместе с тем, для новых и подержанных грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники введение норм Евро-6 отсрочили до 1 января 2027 года.

Кроме того, новые экостандарты не распространяются на легковые авто с пробегом, ведь растаможить и поставить на учет можно машины класса Евро-2 и выше.

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Закон вступит в силу после подписания президентом. Как известно, введение новых экостандартов прописано в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом.

Евро-6 в Украине должны были ввести еще в 2019 году, однако было принято решение отсрочить их. Кстати, в ЕС эти эконормы действуют с 2015 года.

Ранее стало известно, что вскоре в Украине отменят льготную растаможку электромобилей.

Также Фокус рассказывал, что украинское предприятие начнет выпуск японских пикапов.