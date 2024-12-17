В Украине начнут производство японских пикапов: какими они будут (фото)

На первом этапе японские пикапы в Украине будут производиться методом крупноузловой сборки (SKD). Ранее появилась информация, что это может быть Isuzu D-Max.

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В Украине вскоре начнут производить японские пикапы. Об этом заявила первый вице-премьер и глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли, информирует ассоциация "Укравтопром".

По ее словам, это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании. Сначала пикапы будут производиться методом крупноузловой сборки (SKD).

Isuzu D-Max Фото: Isuzu

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", — отметила Юлия Свириденко.

Вице-премьер подчеркнула, что проект станет хорошим сигналом другим японским инвесторам о том, что локализация производства в Украине является взаимовыгодным сотрудничеством.

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Юлия Свириденко пока не уточнила, о каких именно японских авто идет речь, однако ранее появилась информация, что производить могут пикап Isuzu D-Max. Собирать их будут на заводе Ataman в Черкассах — это подтвердил директор предприятия.

Isuzu D-Max — среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 1090 кг. Модель выпускают с турбодизелями объемом 1,9 л (150-163 л. с.), 2,2 л (163 л. с.) и 3,0 л (190 л. с.). Авто предлагают с 6-ступенчатой механической КПП и автоматом на 6 или 8 ступеней, а привод может быть задним или полным.

Кстати, недавно в Украине обнаружили пикап Toyota 2005 года в новом состоянии.

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