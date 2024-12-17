В Україні почнуть виробництво японських пікапів: якими вони будуть (фото)

На першому етапі японські пікапи в Україні виготовлятимуть методом крупновузлового складання (SKD). Раніше з'явилася інформація, що це може бути Isuzu D-Max.

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В Україні невдовзі почнуть виготовляти японські пікапи. Про це заявила перша віцепрем’єрка та голова Мінекономіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі, інформує асоціація "Укравтопром".

За її словами, це спільний проєкт кількох українських виробників та японської машинобудівної компанії. Спочатку пікапи вироблятимуть методом крупновузлового складання (SKD).

Isuzu D-Max Фото: Isuzu

"Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", — зазначила Юлія Свириденко.

Віцепрем’єрка підкреслила, що проєкт стане гарним сигналом іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва в Україні є взаємовигідною співпрацею.

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Юлія Свириденко поки не уточнила, про які саме японські авто йде мова, проте раніше з’явилася інформація, що виготовляти можуть пікап Isuzu D-Max. Збиратимуть їх на заводі Ataman у Черкасах – це підтвердив директор підприємства.

Isuzu D-Max – середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1090 кг. Модель випускають із турбодизелями об’ємом 1,9 л (150-163 к. с.), 2,2 л (163 к. с.) та 3,0 л (190 к. с.). Авто пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП та автоматом на 6 чи 8 ступенів, а привід може бути заднім або повним.

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