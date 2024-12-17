В Україні почнуть виробництво японських пікапів: якими вони будуть (фото)
На першому етапі японські пікапи в Україні виготовлятимуть методом крупновузлового складання (SKD). Раніше з'явилася інформація, що це може бути Isuzu D-Max.
В Україні невдовзі почнуть виготовляти японські пікапи. Про це заявила перша віцепрем’єрка та голова Мінекономіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі, інформує асоціація "Укравтопром".
За її словами, це спільний проєкт кількох українських виробників та японської машинобудівної компанії. Спочатку пікапи вироблятимуть методом крупновузлового складання (SKD).
"Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", — зазначила Юлія Свириденко.
Віцепрем’єрка підкреслила, що проєкт стане гарним сигналом іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва в Україні є взаємовигідною співпрацею.Важливо
Юлія Свириденко поки не уточнила, про які саме японські авто йде мова, проте раніше з’явилася інформація, що виготовляти можуть пікап Isuzu D-Max. Збиратимуть їх на заводі Ataman у Черкасах – це підтвердив директор підприємства.
Isuzu D-Max – середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1090 кг. Модель випускають із турбодизелями об’ємом 1,9 л (150-163 к. с.), 2,2 л (163 к. с.) та 3,0 л (190 к. с.). Авто пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП та автоматом на 6 чи 8 ступенів, а привід може бути заднім або повним.
До речі, нещодавно в Україні виявили пікап Toyota 2005 року в новому стані.
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