В Україні запроваджують еконорми Євро-6 для окремих категорій транспорту

Верховна Рада підтримала відтермінування норм Євро-6 для деяких типів транспортних засобів, проте для легкових авто нові стандарти все ж стануть обов’язковими.

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Із 1 січня 2025 року в Україні набирають чинності екологічні стандарти Євро-6, проте для окремих видів транспорту зробили виключення. Відповідний проєкт змін до Митного кодексу (№12267) підтримала в цілому Верховна Рада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт запроваджує стандарти Євро-6, проте не для всіх. Із 1 січня 2025 року вони стануть обов’язковими для нових легкових автомобілів.

Разом із тим, для нових та вживаних вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки запровадження норм Євро-6 відтермінували до 1 січня 2027 року.

Крім того, нові екостандарти не розповсюджуються на легкові авто з пробігом, адже розмитнити та поставити на облік можна машини класу Євро-2 і вище.

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Закон набуде чинності після підписання президентом. Як відомо, запровадження нових екостандартів прописане в Угоді про асоціацію з Європейським союзом.

Євро-6 в Україні повинні були запровадити ще в 2019 році, проте було прийняте рішення відтермінувати їх. До речі, в ЄС ці еконорми діють із 2015 року.

Раніше стало відомо, що невдовзі в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.

Також Фокус розповідав, що українське підприємство почне випуск японських пікапів.