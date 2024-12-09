Українці стали купувати менше електромобілів: які моделі користуються попитом (фото)

Продажі електромобілів в Україні знизилися на 13%. У новому сегменті переважають моделі з Китаю, а серед вживаних електрокарів — Nissan та Tesla.

Попит на електромобілі в Україні знижується вже кілька місяців. За листопад вперше поставили на облік 3742 електрокари. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем відзначається падіння реєстрацій на 12,5%, а порівняно з листопадом 2023 року – на 13%. Частка нових електромобілів знизилася до 18%.

Кросовер Honda M-NV лідирує в сегменті нових електромобілів Фото: Honda

Переважна більшість зареєстрованих електрокарів (3597) – легкові авто, з яких 669 – нові, а 2928 – вживані. Із 145 комерційних електромобілів лише 18 є новими.

Серед нових електромобілів переважають моделі китайського виробництва, а лідером є кросовер Honda M-NV.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за листопад 2024 року:

Honda M-NV – 99 авто. BYD Song Plus – 86 од. Zeekr 001 – 73 од. Volkswagen ID.4 – 71 од. Audi Q4 e-tron – 35 од.

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У вживаному сегменті лідер незмінний – це Nissan Leaf. Також користуються попитом електромобілі Tesla.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим вживаним електромобілем Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 384 авто. Tesla Model 3 – 301 од. Tesla Model Y – 298 од. Hyundai Kona Electric – 194 од. Kia Niro EV – 156 од.

Усього за 11 місяців 2024 року в Україні зареєстрували 48 тис. електрокарів, із яких 80% є вживаними.

Раніше стало відомо, що українці в 2024 році вже потратили понад мільярд доларів на електромобілі.

Також Фокус розповідав, що в Україні впав попит і на авто з пробігом.