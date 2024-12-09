Українці стали купувати менше електромобілів: які моделі користуються попитом (фото)
Продажі електромобілів в Україні знизилися на 13%. У новому сегменті переважають моделі з Китаю, а серед вживаних електрокарів — Nissan та Tesla.
Попит на електромобілі в Україні знижується вже кілька місяців. За листопад вперше поставили на облік 3742 електрокари. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з жовтнем відзначається падіння реєстрацій на 12,5%, а порівняно з листопадом 2023 року – на 13%. Частка нових електромобілів знизилася до 18%.
Переважна більшість зареєстрованих електрокарів (3597) – легкові авто, з яких 669 – нові, а 2928 – вживані. Із 145 комерційних електромобілів лише 18 є новими.
Серед нових електромобілів переважають моделі китайського виробництва, а лідером є кросовер Honda M-NV.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за листопад 2024 року:
- Honda M-NV – 99 авто.
- BYD Song Plus – 86 од.
- Zeekr 001 – 73 од.
- Volkswagen ID.4 – 71 од.
- Audi Q4 e-tron – 35 од.
У вживаному сегменті лідер незмінний – це Nissan Leaf. Також користуються попитом електромобілі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 384 авто.
- Tesla Model 3 – 301 од.
- Tesla Model Y – 298 од.
- Hyundai Kona Electric – 194 од.
- Kia Niro EV – 156 од.
Усього за 11 місяців 2024 року в Україні зареєстрували 48 тис. електрокарів, із яких 80% є вживаними.
Раніше стало відомо, що українці в 2024 році вже потратили понад мільярд доларів на електромобілі.
Також Фокус розповідав, що в Україні впав попит і на авто з пробігом.