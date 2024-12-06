В Україні різко впав попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати (фото)

Продажі вживаних авто в Україні впали на третину. Утім, окремі моделі Volkswagen, Renault, Skoda і Nissan досі користуються попитом.

На ринку вживаних автомобілів спостерігається падіння. За листопад першу реєстрацію пройшли 14,7 тис. авто з пробігом і це найнижчий показник за весь 2024 рік. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається лідером на вживаному ринку Фото: Volkswagen

Порівняно із жовтнем прослідковується падіння ринку на 10%, а порівняно з листопадом 2023 року – майже на третину. Середній вік зареєстрованих авто з пробігом становить 9 років.

Майже половина вживаних авто (46%) мають бензинові двигуни. Частка дизельних моделей становить 26%, електрокарів – 20%, а гібридів та авто з ГБО – по 4%.

Попит на Renault Megane залишається високим Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні незмінні: попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідером залишається Volkswagen Golf.

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Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за листопад 2024 року:

Volkswagen Golf – 873 авто. Renault Megane – 609 од. Skoda Octavia – 520 од. Volkswagen Passat – 419 од. Volkswagen Tiguan – 399 од. Nissan Leaf – 384 од. Audi Q5 – 376 од. Tesla Model 3 – 301 од. Tesla Model Y – 298 од. Nissan Rogue – 293 од.

Усього за 11 місяців 2024 року в Україні вперше поставили на облік 207 тис. вживаних авто, що на 8% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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