В Україні різко впав попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати (фото)
Продажі вживаних авто в Україні впали на третину. Утім, окремі моделі Volkswagen, Renault, Skoda і Nissan досі користуються попитом.
На ринку вживаних автомобілів спостерігається падіння. За листопад першу реєстрацію пройшли 14,7 тис. авто з пробігом і це найнижчий показник за весь 2024 рік. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно із жовтнем прослідковується падіння ринку на 10%, а порівняно з листопадом 2023 року – майже на третину. Середній вік зареєстрованих авто з пробігом становить 9 років.
Майже половина вживаних авто (46%) мають бензинові двигуни. Частка дизельних моделей становить 26%, електрокарів – 20%, а гібридів та авто з ГБО – по 4%.
Найпопулярніші вживані авто в Україні незмінні: попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідером залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за листопад 2024 року:
- Volkswagen Golf – 873 авто.
- Renault Megane – 609 од.
- Skoda Octavia – 520 од.
- Volkswagen Passat – 419 од.
- Volkswagen Tiguan – 399 од.
- Nissan Leaf – 384 од.
- Audi Q5 – 376 од.
- Tesla Model 3 – 301 од.
- Tesla Model Y – 298 од.
- Nissan Rogue – 293 од.
Усього за 11 місяців 2024 року в Україні вперше поставили на облік 207 тис. вживаних авто, що на 8% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
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