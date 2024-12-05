В Україні запровадять еконорми Євро-6, але не для всіх

У Верховну Раду внесено проєкт закону, який запроваджує стандарти Євро-6 в Україні з 2025 року, проте робить винятки для окремих категорій транспорту.

Екологічні норми Євро-6 все ж наберуть чинності з 1 січня 2025 року. Про це повідомив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Auto-Consulting.

За його словами, екологічні стандарти Євро-6 спочатку запровадять для нових легкових автомобілів, а от для вантажівок та автобусів їх все ж відтермінують до 2027 року.

Данило Гетманцев зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт №12267. Його планують прийняти до кінця року – серед парламентарів існує консенсус щодо нього.

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Нагадаємо, що запровадження еконорм Євро-6 прописане в Угоді про асоціацію з ЄС. Їх мали запровадити ще в 2019 році, проте вирішили відтермінувати до 2025 року.

У ЄС стандарти Євро-6 діють із 2015 року, тому наразі переважна більшість нових легкових автомобілів, які імпортують в Україну, вже відповідають їм. А от для авто з пробігом вимоги м’якші – можна завозити вживані моделі класу Євро-2 і вище.

До речі, Данило Гетманцев зазначив, що в Україні невдовзі скасують пільгове розмитнення електромобілів.

Також Фокус розповідав, що на український ринок виходять новий Duster і ще дві моделі Renault.