В Украине введут эко-нормы Евро-6, но не для всех

В Верховную Раду внесен проект закона, который вводит стандарты Евро-6 в Украине с 2025 года, однако делает исключения для отдельных категорий транспорта.

Экологические нормы Евро-6 все же вступят в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии Auto-Consulting.

По его словам, экологические стандарты Евро-6 сначала введут для новых легковых автомобилей, а вот для грузовиков и автобусов их все же отсрочат до 2027 года.

Даниил Гетманцев отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №12267. Его планируют принять до конца года — среди парламентариев существует консенсус по нему.

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Напомним, что введение еко-норм Евро-6 прописано в Соглашении об ассоциации с ЕС. Их должны были ввести еще в 2019 году, однако решили отсрочить до 2025 года.

В ЕС стандарты Евро-6 действуют с 2015 года, поэтому сейчас подавляющее большинство новых легковых автомобилей, которые импортируют в Украину, уже соответствуют им. А вот для авто с пробегом требования мягче — можно завозить подержанные модели класса Евро-2 и выше.

Кстати, Даниил Гетманцев отметил, что в Украине вскоре отменят льготную растаможку электромобилей.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходят новый Duster и еще две модели Renault.