Украинцы стали покупать меньше электромобилей: какие модели пользуются спросом (фото)
Продажи электромобилей в Украине снизились на 13%. В новом сегменте преобладают модели из Китая, а среди подержанных электрокаров — Nissan и Tesla.
Спрос на электромобили в Украине снижается уже несколько месяцев. За ноябрь впервые поставили на учет 3742 электрокара. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с октябрем отмечается падение регистраций на 12,5%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 13%. Доля новых электромобилей снизилась до 18%.
Подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров (3597) — легковые авто, из которых 669 — новые, а 2928 — подержанные. Из 145 коммерческих электромобилей только 18 являются новыми.
Среди новых электромобилей преобладают модели китайского производства, а лидером является кроссовер Honda M-NV.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за ноябрь 2024 года:
- Honda M-NV — 99 авто.
- BYD Song Plus — 86 ед.
- Zeekr 001 — 73 ед.
- Volkswagen ID.4 — 71 ед.
- Audi Q4 e-tron — 35 ед.
В подержанном сегменте лидер неизменен — это Nissan Leaf. Также пользуются спросом электромобили Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 384 авто.
- Tesla Model 3 — 301 ед.
- Tesla Model Y — 298 ед.
- Hyundai Kona Electric — 194 ед.
- Kia Niro EV — 156 ед.
Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 48 тыс. электрокаров, из которых 80% являются бывшими в употреблении.
Ранее стало известно, что украинцы в 2024 году уже потратили более миллиарда долларов на электромобили.
Также Фокус рассказывал, что в Украине упал спрос и на авто с пробегом.