Украинцы стали покупать меньше электромобилей: какие модели пользуются спросом (фото)

Продажи электромобилей в Украине снизились на 13%. В новом сегменте преобладают модели из Китая, а среди подержанных электрокаров — Nissan и Tesla.

Спрос на электромобили в Украине снижается уже несколько месяцев. За ноябрь впервые поставили на учет 3742 электрокара. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с октябрем отмечается падение регистраций на 12,5%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 13%. Доля новых электромобилей снизилась до 18%.

Кроссовер Honda M-NV лидирует в сегменте новых электромобилей Фото: Honda

Подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров (3597) — легковые авто, из которых 669 — новые, а 2928 — подержанные. Из 145 коммерческих электромобилей только 18 являются новыми.

Среди новых электромобилей преобладают модели китайского производства, а лидером является кроссовер Honda M-NV.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за ноябрь 2024 года:

Honda M-NV — 99 авто. BYD Song Plus — 86 ед. Zeekr 001 — 73 ед. Volkswagen ID.4 — 71 ед. Audi Q4 e-tron — 35 ед.

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В подержанном сегменте лидер неизменен — это Nissan Leaf. Также пользуются спросом электромобили Tesla.

Nissan Leaf остается самым популярным бывшим в употреблении электромобилем Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 384 авто. Tesla Model 3 — 301 ед. Tesla Model Y — 298 ед. Hyundai Kona Electric — 194 ед. Kia Niro EV — 156 ед.

Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 48 тыс. электрокаров, из которых 80% являются бывшими в употреблении.

Ранее стало известно, что украинцы в 2024 году уже потратили более миллиарда долларов на электромобили.

Также Фокус рассказывал, что в Украине упал спрос и на авто с пробегом.