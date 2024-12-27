Розкупають як гарячі пиріжки: попит на флагманський кросовер Hyundai б'є рекорди

Новий Hyundai Palisade в півтора разу популярніший за модель першого покоління. Кросовер став просторішим і сучаснішим, а також отримав гібридну модифікацію.

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Попит на новий Hyundai Palisade другого покоління виявився більшим, ніж очікувалося. За перший день продажів на авто отримали 33 567 замовлень. Про це повідомляє сайт Korean Car Blog.

Кросовер виявився в півтора разу популярнішим за попередника (він зібрав 20 000 замовлень за день). Для Hyundai це майже рекорд, адже більше замовлень за один день збирав лише електромобіль Hyundai Ioniq 6 – 37 446. Примітно, що наразі новий Hyundai Palisade продається лише на батьківщині, в Південній Кореї.

Кросовер дебютував у бензиновій та гібридній версіях Фото: Hyundai

Перші авто доставлять покупцям на початку 2025 року, а пізніше стартує експорт моделі. Ціна Hyundai Palisade стартує з 43,8 млн південнокорейських вон ($30 300).

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Нагадаємо, що новий Hyundai Palisade підріс у розмірах та став брутальнішим на вигляд. Його салон сучасніший і просторіший. Модель пропонують у версіях на 7, 8 та 9 місць.

Салон Hyundai Palisade став сучаснішим Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Palisade 2025 дебютував із 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 281 к. с. та 334-сильною гібридною установкою. Пізніше на окремих ринках з’явиться версія із 3,5-літровим V6, а от турбодизель більше не пропонуватимуть.

До речі, невдовзі презентують недорогий електрокросовер Hyundai за $23 500.

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