Раскупают как горячие пирожки: спрос на флагманский кроссовер Hyundai бьет рекорды

Новый Hyundai Palisade в полтора раза популярнее модели первого поколения. Кроссовер стал просторнее и современнее, а также получил гибридную модификацию.

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Спрос на новый Hyundai Palisade второго поколения оказался больше, чем ожидалось. За первый день продаж на авто получили 33 567 заказов. Об этом сообщает сайт Korean Car Blog.

Кроссовер оказался в полтора раза популярнее предшественника (он собрал 20 000 заказов за день). Для Hyundai это почти рекорд, ведь больше заказов за один день собирал только электромобиль Hyundai Ioniq 6 — 37 446. Примечательно, что пока новый Hyundai Palisade продается только на родине, в Южной Корее.

Кроссовер дебютировал в бензиновой и гибридной версиях Фото: Hyundai

Первые авто доставят покупателям в начале 2025 года, а позже стартует экспорт модели. Цена Hyundai Palisade стартует с 43,8 млн южнокорейских вон ($30 300).

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Напомним, что новый Hyundai Palisade подрос в размерах и стал более брутальным на вид. Его салон более современный и просторный. Модель предлагается в версиях на 7, 8 и 9 мест.

Салон Hyundai Palisade стал более современным Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade 2025 дебютировал с 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 281 л. с. и 334-сильной гибридной установкой. Позже на отдельных рынках появится версия с 3,5-литровым V6, а вот турбодизель больше предлагаться не будет.

Кстати, вскоре презентуют недорогой электрокроссовер Hyundai за $23 500.

Также Фокус рассказывал, что на европейский рынок выйдет новый Dodge Charger.