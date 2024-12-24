Бензин или электро: в Европе появится культовый американский спорткар (фото)

Новый Dodge Charger будет доступен в Европе в кузовах седан и купе. На выбор предложат бензиновые и электрические модификации мощностью до 670 сил.

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Новый Dodge Charger будет продаваться за пределами Северной Америки. Впервые в истории культовая спортивная модель выйдет на европейский рынок. Эту информацию подтвердили представители концерна Stellantis в комментарии сайту Carscoops.

По их словам, новый Dodge Charger начнут продавать в Европе, а также на Ближнем Востоке. Произойдет это во второй половине 2025 года — к тому времени производитель сможет удовлетворить спрос на модель в США и Канаде и сможет выпускать авто для других стран.

Спорткар будет доступен в бензиновых и электрических версиях Фото: Stellantis

Европейским покупателям предложат седан и купе Dodge Charger Daytona. Можно будет выбрать бензиновые варианты с 3,0-литровыми турбошестернями мощностью 420 и 550 л. с., а также электромобили на 496 и 670 сил. Самый мощный Dodge Charger 2025 стартует до 100 км/ч за 3,3 с.

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Базовая комплектация Dodge Charger R/T включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, виртуальный щиток приборов, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений, акустику Alpine с 9 динамиками и набор систем безопасности.

Модель богато оснащена Фото: Stellantis

Вариант Scat Pack добавляет 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, проекцию на лобовое стекло, подогрев задних кресел и видеорегистратор. Среди опций есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, вентиляция сидений и электропривод двери багажника.

Кстати, это не первая мощная модель от Dodge, которую представили в Европе. Недавно на рынок вышел 475-сильный внедорожник Durango.

Также Фокус рассказывал, что в старом сарае обнаружили Dodge Charger 1966 года.