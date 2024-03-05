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Революционные изменения: презентован новый Dodge Charger 2024 (фото, видео)

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Фото: Stellantis | Dodge Charger предложат в кузовах купе и седан

Новый Dodge Charger сочетает дизайн в стиле 60-х с современными технологиями. Спорткар предложат в бензиновых и электрических версиях мощностью до 670 сил.

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В США презентовали новый Dodge Charger восьмого поколения. Культовая американская модель кардинально преобразилась и будет доступна как в бензиновых, так и в электрических версиях. Производство спорткара стартует летом, а пока его детали раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Dodge Charger 2024

Новый Dodge Charger 2024 будет доступен не только в кузове седан, но и как купе Daytona. Двухдверная версия заменит Dodge Challenger и появится на рынке раньше, а вот четырехдверный вариант ожидают в начале 2025 года.

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Новый Dodge Charger будет доступен в бензиновых и электрических версиях
Фото: Stellantis

Dodge Charger 2024 изменился по сравнению с предшественником, однако выглядит знакомо. Его вытянутый обтекаемый дизайн выполнен в стилистике легендарного Dodge Charger 1968 года. Длинный капот, узенькие фары и фонари во всю ширину кузова — все это черты знаменитого предка.

Конечно же, не обошлось и без современных черт. Оптика авто светодиодная, а в капоте есть воздухозаборники. Базовая версия Dodge Charger R/T получила 18-дюймовые диски, а топовый вариант Scat Pack — 20-дюймовые.

Седан и купе Dodge Charger построили на новой платформе STLA Large концерна Stellantis. Автомобиль значительно крупнее своего предшественника.

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Автомобиль подрос до 5,25 м в длину
Фото: Stellantis

Размеры Dodge Charger 2024 года:

  • длина — 5248 мм;
  • ширина — 2028 мм;
  • высота — 1497 мм;
  • колесная база — 3074 мм;
  • масса — 2648 кг.
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Салон Dodge Charger 2024

В салоне классический стиль сочетается с современными виртуальной приборной панелью и 12,3-дюймовым тачскрином. Руль приплюснут сверху и снизу, а джойстик выбора режимов движения напоминает рычаг КПП классического Dodge Charger 60-х.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: Stellantis

Подсветка может менять цвет — доступны 64 разных оттенка. Среди опций есть камеры кругового обзора и проекция на лобовое стекло.

Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Салон Dodge Charger стал просторнее, а объем багажника составляет 643 л в обычном состоянии и 1056 л — со сложенными задними сиденьями. Также у электрокара есть 42-литровый багажник спереди.

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Салон Dodge Charger стал просторнее
Фото: Stellantis

Новый Dodge Charger, характеристики

Электромобиль Dodge Charger Daytona появится на рынке первым. Со старта его предложат в двух полноприводных двухмоторных версиях.

Новый Dodge Charger R/T развивает 456 л.с. и 545 Н∙м стандартно и 496 л.с. — кратковременно в режиме PowerShot. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, спринт на ¼ мили (402 м) — 13,1 с, а максимальная скорость — 220 км/ч.

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В профиль авто напоминает Dodge Charger 1968 года
Фото: Stellantis

Dodge Charger Scat Pack имеет силовую установку на 630 л.с. и 850 Нм, а в режиме PowerShot мощность достигает 670 л.с. Такой электромобиль Dodge способен разогнаться до сотни за 3,3 с, преодолеть четверть мили за 11,5 с и развить 216 км/ч.

Оба варианта оборудованы батареей на 100,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 510 км в Dodge Charger R/T и 418 км — в Scat Pack. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт на 80% занимает 32 минуты.

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Самая мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,3 с
Фото: Stellantis

Бензиновые версии появятся в начале 2025 года и не будут иметь V8. Взамен предложат 3,0-литровые турбошестерни на 420 и 550 л. с., но их характеристики пока не раскрывают. Ожидаются и более мощные электрические модификации.

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Электромобиль Dodge Charger получит специальный синтезатор, который будет создавать звук V8. Также спорткар будет иметь несколько различных режимов езды, среди которых — дрифтовый и для жжения резины.

Все Dodge Charger 2024 оснащены самоблокирующимся дифференциалом, а версия Scat Pack получила увеличенные тормоза Brembo диаметром 406 мм, адаптивные амортизаторы и встроенный видеорегистратор.

Кстати, недавно Stellantis презентовал новый спортивный Maserati, который тоже будет доступен в бензиновых и электрических вариантах.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом авто в мире — Rolls-Royce за $30 миллионов.