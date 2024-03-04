В США показали элегантный роскошный электромобиль высшего класса (фото)

Электромобиль Karma Gyesera отличается изящным обтекаемым дизайном. Седан оборудовали 590-сильной установкой, которая позволяет разгоняться до сотни за 4,2 с.

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Знаменитый спортивный седан Fisker Karma получил преемника — в США презентовали новый Karma Gyesera. Он поступит в производство с конца 2024 года, а продажи начнутся в начале 2025-го. Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Седан оборудован 590-сильной электрической установкой

Karma Gyesera сохраняет элегантный обтекаемый силуэт предшественника с длинным капотом, аркообразной крышей и заостренной задней частью. Несмотря на сходство с Fisker Karma, все кузовные панели в авто полностью новые и выполнены из карбона. Также новый седан отличается измененной передней частью с заостренным "носом" и каплевидными фарами.

В основе Karma Gyesera лежит новая алюминиевая платформа. Седан немного крупнее предшественника.

Запас хода авто превышает 400 км

Размеры Карма Гиезера 2025:

длина — 5077 мм;

ширина — 2004 мм;

высота — 1330 мм;

колесная база — 3160 мм;

масса — 2404 кг.

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В салоне установлены цифровая панель приборов, а передние сиденья разделены высокой консолью с наклонным сенсорным дисплеем. Разработчики обещают дорогую внутреннюю отделку и богатое оснащение.

Передние сиденья разделены высокой консолью

Новый Karma Gyesera будет уже не гибридом, а электрокаром. Он оборудован двухмоторной силовой установкой на 590 л. с. и 940 Н∙м, а также батареей на 120 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 217 км/ч, а запас хода превысит 400 км.

Всего планируют изготовили 2000 Karma Gyesera. Цена составит от за от от 175 000 до 225 000 долларов, в зависимости от версии.

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