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Авто

В США показали элегантный роскошный электромобиль высшего класса (фото)

Fisker Karma Gyesera, Fisker Karma, Karma Gyesera, новый Fisker Karma
Karma Gyesera очень напоминает своего предшественника в профиль

Электромобиль Karma Gyesera отличается изящным обтекаемым дизайном. Седан оборудовали 590-сильной установкой, которая позволяет разгоняться до сотни за 4,2 с.

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Знаменитый спортивный седан Fisker Karma получил преемника — в США презентовали новый Karma Gyesera. Он поступит в производство с конца 2024 года, а продажи начнутся в начале 2025-го. Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Karma Gyesera, Fisker Karma Gyesera, Fisker Karma, Fisker Karma, новый Fisker Karma Fullscreen
Седан оборудован 590-сильной электрической установкой

Karma Gyesera сохраняет элегантный обтекаемый силуэт предшественника с длинным капотом, аркообразной крышей и заостренной задней частью. Несмотря на сходство с Fisker Karma, все кузовные панели в авто полностью новые и выполнены из карбона. Также новый седан отличается измененной передней частью с заостренным "носом" и каплевидными фарами.

В основе Karma Gyesera лежит новая алюминиевая платформа. Седан немного крупнее предшественника.

Fisker Karma Gyesera, Fisker Karma, Karma Gyesera, новый Fisker Karma Fullscreen
Запас хода авто превышает 400 км

Размеры Карма Гиезера 2025:

  • длина — 5077 мм;
  • ширина — 2004 мм;
  • высота — 1330 мм;
  • колесная база — 3160 мм;
  • масса — 2404 кг.
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В салоне установлены цифровая панель приборов, а передние сиденья разделены высокой консолью с наклонным сенсорным дисплеем. Разработчики обещают дорогую внутреннюю отделку и богатое оснащение.

салон Fisker Karma Gyesera, Fisker Karma, Karma Gyesera, новый Fisker Karma Fullscreen
Передние сиденья разделены высокой консолью

Новый Karma Gyesera будет уже не гибридом, а электрокаром. Он оборудован двухмоторной силовой установкой на 590 л. с. и 940 Н∙м, а также батареей на 120 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 217 км/ч, а запас хода превысит 400 км.

Всего планируют изготовили 2000 Karma Gyesera. Цена составит от за от от 175 000 до 225 000 долларов, в зависимости от версии.

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