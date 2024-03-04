У США показали елегантний розкішний електромобіль вищого класу (фото)

Електромобіль Karma Gyesera вирізняється витонченим обтічним дизайном. Седан обладнали 590-сильною установкою, яка дозволяє розганятися до сотні за 4,2 с.

Related video

Знаменитий спортивний седан Fisker Karma отримав наступника – у США презентували новий Karma Gyesera. Він надійде у виробництво з кінця 2024 року, а продажі почнуться на початку 2025-го. Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Седан обладнано 590-сильною електричною установкою

Karma Gyesera зберігає елегантний обтічний силует попередника із довгим капотом, аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. Незважаючи на схожість із Fisker Karma, усі кузовні панелі в авто повністю нові і виконані з карбону. Також новий седан вирізняється зміненою передньою частиною із загостреним "носом" та крапле видними фарами.

У основі Karma Gyesera лежить нова алюмінієва платформа. Седан трохи більший попередника.

Запас ходу авто перевищує 400 км

Розміри Karma Gyesera 2025:

довжина – 5077 мм;

ширина – 2004 мм;

висота – 1330 мм;

колісна база – 3160 мм;

маса – 2404 кг.

Важливо

Презентовано новий Hyundai Ioniq 5 2024: як змінився електрокросовер (фото)

У салоні встановлені цифрова панель приладів, а передні сидіння розділені високою консоллю із нахиленим сенсорним дисплеєм. Розробники обіцяють дороге внутрішнє оздоблення та багате оснащення.

Передні сидіння розділені високою консоллю

Новий Karma Gyesera буде вже не гібридом, а електрокаром. Його обладнано двомоторною силовою установкою на 590 к. с. і 940 Н∙м, а також батареєю на 120 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 217 км/год, а запас ходу перевищить 400 км.

Усього планують виготовили 2000 Karma Gyesera. Ціна складе від за від 175 000 до 225 000 доларів, залежно від версії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий електрокросовер від BYD та Mercedes.

Також ми розповідали про брутального китайського конкурента Tesla із запасом ходу 800 км.