Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На ринок виходить брутальний китайський конкурент Tesla із запасом ходу 800 км (фото)

Ora Sar Mecha Dragon, Sar Mecha Dragon, Great Wall, китайський електромобіль
Фото: Great Wall | Ora Sar Mecha Dragonивирізняється рубаним дизайном

Ora Sar Mecha Dragon — великий 5,2-метровий седан із рубаним дизайном. Електромобіль здатен розігнатися до сотні за 3 с і проїхати 800 км без підзарядки.

Related video

Концерн Great Wall повертається до проєкту Sar Mecha Dragon. Флагманський електромобіль планують випустити на ринок під брендом Ora і продаватимуть за ціною від 488 000 юанів ($67 800). Про це пише сайт CarNewsChina.

Sar Mecha Dragon, Ora Sar Mecha Dragon, Great Wall, китайський електромобіль Fullscreen
Електрокар отримав матричні фари
Фото: Great Wall

Нагадаємо, що передсерійний Sar Mecha Dragon презентували ще у 2021 році, проте запуск моделі у виробництво кілька разів відкладали з різних причин. Тепер її усе ж випустять і можуть продавати в Європі.

Ora Sar Mecha Dragon – великий седан F-класу із брутальним рубаним дизайном. У нього довгий капот і висока віконна лінія. Єдина відмінність серійної моделі – матрична оптика.

салон Sar Mecha Dragon, Sar Mecha Dragon, Great Wall, китайський електромобіль Fullscreen
У салоні встановили три дисплеї на передній панелі
Фото: Great Wall

За габаритами Sar Mecha Dragon співставний із Mercedes EQS і трохи більший за Tesla Model S.

Важливо
Гаджет на колесах: тест-драйв нового електрокросовера Volvo EX30
Гаджет на колесах: тест-драйв нового електрокросовера Volvo EX30

Розміри Ora Sar Mecha Dragon:

  • довжина – 5240 мм;
  • ширина – 1950 мм;
  • висота – 1495 мм;
  • колісна база – 3040 мм.
Great Wall Sar Mecha Dragon, Sar Mecha Dragon, Great Wall, китайський електромобіль Fullscreen
Електрокар сягає 5,2 м у довжину
Фото: Great Wall

У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для переднього пасажира. Дані проєктуться і на лобове скло. Мультимедійну систему для Sar Mecha Dragon розробили в Huawei, а акустику – в Harman Kardon. Також оснащення включає автопілот.

Китайський електромобіль Ora Sar Mecha Dragon обладнаний двома моторами загальною віддачею 544 к. с. і 763 Н∙м. Розгін до сотні займає близько 3 секунд, максимальна швидкысть обмежена на 180 км/год. Акумуляторна батарея на 115 кВт∙год дозволяє проїхати 802 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав, що Mercedes відмовляється від найекстравагантнішого електромобіля.

Також ми писали про нестандартний електромобіль Honda CR-V з ГБО.