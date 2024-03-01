На ринок виходить брутальний китайський конкурент Tesla із запасом ходу 800 км (фото)
Ora Sar Mecha Dragon — великий 5,2-метровий седан із рубаним дизайном. Електромобіль здатен розігнатися до сотні за 3 с і проїхати 800 км без підзарядки.
Концерн Great Wall повертається до проєкту Sar Mecha Dragon. Флагманський електромобіль планують випустити на ринок під брендом Ora і продаватимуть за ціною від 488 000 юанів ($67 800). Про це пише сайт CarNewsChina.
Нагадаємо, що передсерійний Sar Mecha Dragon презентували ще у 2021 році, проте запуск моделі у виробництво кілька разів відкладали з різних причин. Тепер її усе ж випустять і можуть продавати в Європі.
Ora Sar Mecha Dragon – великий седан F-класу із брутальним рубаним дизайном. У нього довгий капот і висока віконна лінія. Єдина відмінність серійної моделі – матрична оптика.
За габаритами Sar Mecha Dragon співставний із Mercedes EQS і трохи більший за Tesla Model S.
Розміри Ora Sar Mecha Dragon:
- довжина – 5240 мм;
- ширина – 1950 мм;
- висота – 1495 мм;
- колісна база – 3040 мм.
У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для переднього пасажира. Дані проєктуться і на лобове скло. Мультимедійну систему для Sar Mecha Dragon розробили в Huawei, а акустику – в Harman Kardon. Також оснащення включає автопілот.
Китайський електромобіль Ora Sar Mecha Dragon обладнаний двома моторами загальною віддачею 544 к. с. і 763 Н∙м. Розгін до сотні займає близько 3 секунд, максимальна швидкысть обмежена на 180 км/год. Акумуляторна батарея на 115 кВт∙год дозволяє проїхати 802 км без підзарядки.
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