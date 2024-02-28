Mercedes відмовляється від найекстравагантнішої своєї моделі: відомі причини

Оригінальний Mercedes-Maybach Ultimate Luxury презентували в 2018 році. Електричний позашляховий седан вирізняється незвичним дизайном і розкішним салоном.

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Електромобіль Mercedes-Maybach Ultimate Luxury не запустять у виробництво. Німецький автогігант відмовився від розробки нестандартного седана-кросовера преміум-класу. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Представники Mercedes-Benz підтвердили журналістам, що роботи над екстравагантним Maybach повністю припинили. Основними причинами називаються складність розробки електрокара та висока його собівартість.

Електрокар вирізняється яскравим дизайном Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Maybach Ultimate Luxury планували виробляти на підприємстві поблизу Пекіна з 2025 року. Саме китайський ринок вважали основним для розкішного електромобіля, проте тепер у Mercedes-Benz визнали, що там уже представлена достатня кількість електричних моделей.

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Нагадаємо, що концептуальний електромобіль Mercedes-Maybach Ultimate Luxury презентували у 2018 році. Розкішний 5,25-метровий седан-кросовер вирізняється ретродизайном із великою кількістю хрому.

Салон Maybach Ultimate Luxury оздоблений шкірою, деревом і позолотою. Усередині встановлені чотири окремих крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

Салон оздоблений шкірою, деревом і позолотою Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes-Maybach обладнаний чотирма моторами загальною потужністю 738 к. с. Він здатен розвинути 250 км/год і проїхати 500 км без підзарядки.

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