Старий "Гелендваген" після ДТП перетворили на оригінальний пікап (фото)

Розбитий Mercedes G500 перетворили на пікап із 1,1-метровим кузовом. Автомобіль обладнаний 5,0-літровим 292-сильним V8.

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У США виконали незвичайний тюнінг "Гелендвагена". Позашляховик переробили у середньорозмірний пікап. Інформація про авто з’явилася на eBay, де його безрезультатно намагалися продати.

Пікап "Гелендваген" отримав 1,1-метровий вантажний кузов Фото: ebay.com

Цей Mercedes-Benz G500 2003 року потрапив у серйозну аварію, в якій була пошкоджена задня частина авто. Його вирішили не утилізувати, а перетворити на оригінальний пікап.

Кузов пікапа обшитий деревом Фото: ebay.com

У Mercedes G-Class зрізали задню частину, подовжили раму та встановили 1,1-метровий вантажний кузов. Його підлогу оздобили деревом. Також звертають на себе увагу нові підніжки та позашляхові 16-дюймові шини BF Goodrich All-Terrain K02.

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Салон Mercedes G-Class залишився без змін. Він оздоблений шкірою та деревом, також є клімат-контроль та електроприводи.

Салон оздоюлений шкірою та деревом Фото: ebay.com

Тюнінг "Гелендвагена" не зачепив і його двигун. Mercedes G500 обладнаний 5,0-літровим V8 потужністю 292 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Збережений і повний привид з понижуючою передачею.

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