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На День Валентина випустили найрозкішніший "Гелендваген" зі сріблом і діамантами (фото)

Mercedes G500 Сильніший за діаманти, Mercedes G500, Mercedes G500, Mercedes-Benz G500
Фото: Mercedes-Benz | Випустять тільки 300 Mercedes G500 Stronger than diamonds

Mercedes G-Class отримав дороге оздоблення салону шкірою Nappa та справжніми діамантами. Брелок до авто інкрустований сріблом.

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До Дня святого Валентина створили особливу лімітовану версію Mercedes-Benz G500 Stronger than diamonds edition. Випустять тільки 300 таких позашляховиків вартістю 175 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mercedes.

Mercedes G500 Сильніший за діаманти, Mercedes G500, Mercedes G500, Mercedes-Benz G500 Fullscreen
Спецверсію моделі випустили до Дня Валентина
Фото: Mercedes-Benz

Настільки висока ціна "Гелендвагена" зумовлена особливим оздобленням авто з використанням дорогоцінних матеріалів. Зокрема, кнопки блокування дверей інкрустовані 25-каратними діамантами, а брелок декорували сріблом.

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Кнопки блокування дверей прикрасили 25-каратними діамантами
Фото: Mercedes-Benz
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Брелок до авто декорований сріблом
Фото: Mercedes-Benz
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Салон "Гелендвагена" оздоблений дорогою шкірою Nappa з контрастним прострочуванням і м'якими килимками. На додачу, з'явилися металеві накладки на порогах із зображенням діамантів і додаткове підсвічування дверних ручок. Також позашляховик має особливий перламутровий колір Rosewood grey magno.

Mercedes G500 Сильніший за діаманти, Mercedes G500, Mercedes G500, Mercedes-Benz G500 Fullscreen
Пороги прикрасили металевими накладками
Фото: Mercedes-Benz

З технічної точки зору — жодних відмінностей від стандартного Mercedes G500. Позашляховик оснащений 4,0-літровим турбованим V8 на 422 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 210 км/год. До речі, це одна з останніх версій "Гелендвагена" з цим мотором, адже після оновлення V8 у лінійці залишиться тільки у зарядженого G63 AMG.

До слова, раніше був представлений незвичайний кабріолет Mercedes G-Class — його випустять лімітованою серією.

Також Фокус розповідав про новий електричний "Гелендваген".