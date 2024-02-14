На День Валентина выпустили самый роскошный "Гелендваген" с серебром и бриллиантами (фото)

Mercedes G-Class получил дорогую отделку салона кожей Nappa и настоящими бриллиантами. Брелок к авто инкрустирован серебром.

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Ко Дню святого Валентина создали особую лимитированную версию Mercedes-Benz G500 Stronger than diamonds edition. Выпустят только 300 таких внедорожников стоимостью 175 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mercedes.

Спецверсию модели выпустили ко Дню Валентина Фото: Mercedes-Benz

Столь высокая цена "Гелендвагена" обусловлена особой отделкой авто с использованием драгоценных материалов. В частности, кнопки блокировки дверей инкрустированы 25-каратными бриллиантами, а брелок декорировали серебром.

Кнопки блокировки дверей украсили 25-каратными бриллиантами Фото: Mercedes-Benz Брелок к авто декорирован серебром Фото: Mercedes-Benz

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Салон "Гелендвагена" отделан дорогой кожей Nappa с контрастной прострочкой и мягкими ковриками. В добавок, появились металлические накладки на порогах с изображением бриллиантов и дополнительная подсветка дверных ручек. Также у внедорожника особый перламутровый цвет Rosewood grey magno.

Пороги украсили металлическими накладками Фото: Mercedes-Benz

С технической точки зрения – никаких отличий от стандартного Mercedes G500. Внедорожник оснащен 4,0-литровым турбированным V8 на 422 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 210 км/ч. К слову, это одна из последних версий "Гелендвагена" с этим мотором, ведь после обновления V8 в линейке останется только у заряженного G63 AMG.

К слову, ранее был представлен необычный кабриолет Mercedes G-Class — его выпустят лимитированной серией.

Также Фокус рассказывал про новый электрический "Гелендваген".