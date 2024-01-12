Электрические "Гелендвагены" оригинально станцевали в центре Лас-Вегаса (видео)

Электромобиль Mercedes EQG способен осуществлять "танковый" разворот на месте. Внедорожники устроили перфоманс в центре Лас-Вегаса.

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Новый Mercedes-Benz EQG продемонстрировал свои возможности на шоу CES 2024 в Лас-Вегасе. Электрические "Гелендвагены" станцевали на центральном бульваре Лас-Вегас Стрип. Видео перфоманса появилось на Youtube-канале FoCars.

Mercedes EQG презентуют в нынешнем году Фото: скриншот / YouTube

Сразу четыре прототипа Mercedes EQG по команде начали синхронно кружиться на месте. Получилось весьма эффектно.

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Такой разворот на месте называют "танковым", ведь он под силу гусеничной технике. Электрокар "Гелендваген" также способен на такой трюк благодаря четырем моторам (по одному на колесо), функции векторизации тяги и управляемым задним колесам.

Внедорожник оснастили четырьмя электромоторами Фото: скриншот / YouTube

Электромобили Mercedes EQG были в камуфляже, хотя можно разглядеть, что модель отличаются от стандартного "Гелендвагена" дизайном передней части.

Новый Mercedes EQG должен дебютировать уже в нынешнем году. Его мощность превысит 600 сил, а емкость батареи составит 100 кВт∙ч. Авто сохранит внедорожные способности. К слову, по информации импортера Mercedes, уже осенью электрический "Гелендваген" должен появиться в Украине.

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